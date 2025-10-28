За ним стоїть кримінальна історія: в Україні за копійки продають важливий документ СРСР

Радянські речі нерідко стають для українців джерелом заробітку

В Україні користуються попитом речі часів СРСР. Багато з них, наприклад легендарний наручний годинник, цікавлять колекціонерів. Однак є ще більш рідкісні та несподівані артефакти.

Так, на популярному українському сайті купівлі-продажу пропонують пустий оригінальний бланк паспорта СРСР. Документ надруковано у 1975 році.

Паспорт громадянина СРСР – українською мовою. Він має червону обкладинку із золотистим зображенням радянського герба та написом "Паспорт СССР".

На першій сторінці документа також зображено радянський герб та написано "Паспорт громадянина Союзу Радянських Соціалістичних Республік", а нижче – три порожні рядки, в які вписували прізвище ім’я та по батькові.

Також на сторінці видно водяні знаки та присутність серії та номера паспорта. Продавець, який мешкає у Харкові, хоче отримати за свій товар 1 750 грн. Він готовий відправити його покупцю Укрпоштою, Новою Поштою або кур’єрською доставкою Meest.

В Україні продається бланк паспорта СРСР

Безумовно, це дуже рідкісний лот, який має становити інтерес для колекціонерів. Документ має ідеальний стан. Незрозуміло, як ця річ взагалі опинилася у приватних руках, адже такі бланки підлягали суворій звітності.

Тут проглядаються сліди кримінальної історії, оскільки крадіжка такого бланка вважалася злочином і суворо каралася. Можна припустити, що його викрала паспортистка для використання з незаконною метою. При цьому бланк могли списати як буцімто зіпсований.

Нагадаємо, раніше такі документи заповнювали від руки та в процесі ставалися описки. У такому випадку складався акт про псування підзвітного бланка, а сам він підлягав знищенню.

