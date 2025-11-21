"Червоні лінії" під загрозою? Цифровий мозок оцінив, чи погодиться Україна на "мирний план" США

План із 28 пунктів може серйозно змінити хід переговорів

Україна отримала від адміністрації Трампа 28-пунктний "мирний план", який вимагає від Києва жорстких компромісів, таких як відмова від НАТО, скорочення армії, територіальні поступки та інше. Три популярні ШІ оцінили шанси, чи погодиться Україна на цей план, чи все ж таки ні.

Що потрібно знати:

Буде жорсткий торг по "мирному плану", можливий компромісний варіант, але не у поточному вигляді

ШІ зійшлися в одній думці щодо плану

Українська сторона готова до обговорень

"Телеграф" вирішив поцікавитися думкою одразу трьох провідних ШІ (Grok, Gemini та ChatGPT) про те, які зараз є шанси на ухвалення плану та які фактори проти нього розглядаються.

Grok: Україна, ймовірно, вимагатиме змін

ШІ відповідає, що оцінити точні шанси складно, але можна спиратися на фактори "за" та "проти". На основі поточних даних, ймовірність повної згоди найближчими тижнями низька (близько 20–30%). Але водночас можливі компроміси.

Фактори за згоду :

Військова реальність . Під контролем ворога зараз 19% території України. Зима посилює проблеми з логістикою та електроенергією. До того ж без американської допомоги (зброя та розвідка) Україна ризикує подальшими втратами.

. Під контролем ворога зараз 19% території України. Зима посилює проблеми з логістикою та електроенергією. До того ж без американської допомоги (зброя та розвідка) Україна ризикує подальшими втратами. Гарантії США . План пропонує захист. Якщо Дональд Трамп посилить тиск (скорочення допомоги), Київ може поступитися Донбасом та армією, щоб зберегти доступ до ЄС та відновлення (заморожені активи Росії спрямують на репарації).

. План пропонує захист. Якщо Дональд Трамп посилить тиск (скорочення допомоги), Київ може поступитися Донбасом та армією, щоб зберегти доступ до ЄС та відновлення (заморожені активи Росії спрямують на репарації). Дипломатичний імпульс. Зеленський координує з Макроном, Стармером та Мерцем. Усі вони визнають зусилля Трампа. Переговори у Туреччині (трилатеральні зі США та Росією) можуть пом’якшити план.

Фактори проти :

Червоні лінії Києва . Територіальні поступки (особливо неконтрольовані Росією райони Донбасу) та відмова від НАТО — "нон-стартери". Український президент неодноразово говорив, що не визнає анексію.

. Територіальні поступки (особливо неконтрольовані Росією райони Донбасу) та відмова від НАТО — "нон-стартери". Український президент неодноразово говорив, що не визнає анексію. Європейська підтримка . ЄС та НАТО не хочуть "замороженого конфлікту", де Росія може відновити агресію. Без їхньої підтримки план може бути провальним.

. ЄС та НАТО не хочуть "замороженого конфлікту", де Росія може відновити агресію. Без їхньої підтримки план може бути провальним. Громадська думка. Опитування показують, що ~70% українців проти територіальних поступок. План сприймається як "самогубство" для суверенітету.

Висновок: ШІ вважає, що Україна, найімовірніше, вимагатиме змін. Наприклад, референдуми у спірних районах, сильніші гарантії за участю Європи. Повна згода малоймовірна без ескалації (скорочення допомоги США). Якщо переговори зайдуть у глухий кут, війна може затягтися на місяці, з ризиком для обох сторін.

Gemini: Імовірність прийняття плану в первозданному вигляді — низька

Штучний інтелект вважає, що шанси України на згоду неоднозначні, оскільки довкола цього питання багато напруження та обговорень.

Gemini виділяє ключові моменти, на які варто звернути увагу:

Тиск та терміни. Повідомляється про сильний тиск з боку адміністрації США на Україну з метою якнайшвидшого ухвалення плану, при цьому, за деякими даними, американська сторона розраховує на підписання до кінця листопада 2025 року.

Повідомляється про з боку адміністрації США на Україну з метою якнайшвидшого ухвалення плану, при цьому, за деякими даними, американська сторона розраховує на підписання до кінця листопада 2025 року. "Червоні лінії" України. У плані є кілька пунктів, які є "чіткими червоними лініями" для Києва: територіальні поступки, відмова від вступу до НАТО, повна амністія для всіх сторін, залучених до конфлікту, за їхні дії під час війни.

У плані є кілька пунктів, які є для Києва: територіальні поступки, відмова від вступу до НАТО, повна амністія для всіх сторін, залучених до конфлікту, за їхні дії під час війни. Готовність до обговорення. Зеленський підтвердив отримання проєкту плану, але наголосив, що Україні потрібний "гідний мир" і що він окреслив принципові для України моменти. Таким чином, президент готовий конструктивно працювати з американською стороною та партнерами, але з урахуванням українських коригувань.

Зеленський підтвердив отримання проєкту плану, але наголосив, що Україні потрібний і що він окреслив для України моменти. Таким чином, президент готовий конструктивно працювати з американською стороною та партнерами, але з урахуванням українських коригувань. Гарантії безпеки. План Трампа, за даними ЗМІ, вперше пропонує Україні надійні гарантії безпеки, змодельовані на зразок 5-ї статті НАТО, що є ключовою вимогою Києва.

Висновок: ШІ вважає, що ймовірність ухвалення Україною плану у тому вигляді, в якому він є зараз, низька. Це пов’язано з тим, що план містить пункти, які прямо суперечать декларованим "червоним лініям" України (особливо в частині територіальної цілісності).

Водночас українська сторона готова до обговорень та наявність у плані такої важливої для України складової, як гарантії безпеки у стилі НАТО, вказують на те, що переговори будуть вестися з метою внесення коригувань та контрпропозицій, щоб зробити умови більш прийнятними для Києва.

Виходячи з цього Gemini робить висновок, що не йдеться про повне прийняття чи повну відмову, а більше про складний процес торгу та дипломатичного тиску для створення компромісного варіанту.

ChatGPT: Шанси малоймовірні

ШІ вважає, що шанси, що Україна ухвалить "мирний план Трампа", зараз виглядають низькими або дуже ризикованими. На це є одразу кілька причин:

Жорсткі вимоги до України. Йдеться про серйозні поступки з боку Києва — наприклад, визнання територіальних втрат, відмова від участі в НАТО чи зниження чисельності збройних сил.

Йдеться про серйозні поступки з боку Києва наприклад, визнання територіальних втрат, відмова від участі в НАТО чи зниження чисельності збройних сил. Критика експертів. Деякі українські та міжнародні експерти вважають, що план надто вигідний Росії й може бути сприйнятий як "капітуляція" України.

Деякі українські та міжнародні експерти вважають, що план надто вигідний Росії й може бути сприйнятий як "капітуляція" України. Немає справжньої участі України у розробці. За даними FT, Україна не брала участі у розробці 28-пунктного плану. Якщо Київ не відчуває, що це його план, ймовірність ухвалення знижується.

За даними FT, Україна не брала участі у розробці 28-пунктного плану. Якщо Київ не відчуває, що це його план, ймовірність ухвалення знижується. Тиск та терміни. ЗМІ пишуть, що США чинять "сильний тиск" на Київ, намагаючись змусити погодитися до кінця листопада 2025 року.

ЗМІ пишуть, що США чинять "сильний тиск" на Київ, намагаючись змусити погодитися до кінця листопада 2025 року. Різке невдоволення серед союзників України. У ЄС вже звучить стурбованість — якщо Україна погодиться на надто жорсткі умови, це може послабити довіру до неї як партнера, а Зеленського можуть критично оцінити.

У ЄС вже звучить стурбованість — якщо Україна погодиться на надто жорсткі умови, це може послабити довіру до неї як партнера, а Зеленського можуть критично оцінити. Неоднозначні гарантії безпеки. Навіть якщо план пропонує "гарантії безпеки", залишається незрозумілим, наскільки вони будуть надійними та здійсненними.

Але є й фактори, які можуть підвищити шанси

Внутрішньополітична динаміка. Рішення залежить не лише від Володимира Зеленського. В Україні можуть бути різні угруповання з різним ставленням до такого миру, і, якщо внутрішні сили зійдуться на компромісі, це може збільшити шанси.

Рішення залежить не лише від Володимира Зеленського. В Україні можуть бути різні угруповання з різним ставленням до такого миру, і, якщо внутрішні сили зійдуться на компромісі, це може збільшити шанси. Виснаженість війною. Якщо війна продовжуватиметься, тиск на Україну зсередини (економіка, втрати) може посилитися, і бажання знайти будь-який вихід може стати сильнішим.

Якщо війна продовжуватиметься, тиск на Україну зсередини (економіка, втрати) може посилитися, і бажання знайти будь-який вихід може стати сильнішим. Гарантії від США та Європи. Якщо Штати та ЄС запропонують серйозні та конкретні гарантії безпеки, це може бути для України прийнятною альтернативою членству в НАТО.

Якщо Штати та ЄС запропонують серйозні та конкретні гарантії безпеки, це може бути для України прийнятною альтернативою членству в НАТО. Міжнародна підтримка під час переговорів. Якщо європейські лідери виступлять у ролі посередників, це може дати Україні додаткові важелі та зробити план більш збалансованим.

Висновок: враховуючи всі перераховані вище фактори, ШІ вважає, що шанси на те, що Україна погодиться на цілком запропонований Трампом варіант, виглядають малоймовірними.

Водночас повної відмови, найімовірніше, теж не буде. Особливо якщо США та Європа зможуть запропонувати дуже міцні гарантії безпеки та значну економічну підтримку.

Багато залежатиме від конкретного формулювання плану, від того, наскільки він зміниться під тиском України, і від того, які гарантії на практиці буде запропоновано.

"Мирний план" Трампа — що про нього відомо

"Мирний" план було розроблено Сполученими Штатами у консультуванні з росіянами. Він передбачає скорочення чисельності українських військ, повний вихід Збройних Сил України з Донбасу, заморожування лінії фронту у Херсонській та Запорізькій областях, повернення Росії до G8.

Однією з ключових умов є відмова від вступу України до НАТО. При цьому Axios повідомляє, що Трамп також планує передбачити 10-річну гарантію безпеки для України за аналогією до статті 5 НАТО. У контексті цієї вимоги:

США та європейські союзники повинні розглядати будь-яку майбутню масштабну атаку Росії на Україну як напад на всю трансатлантичну спільноту;

така атака може спричинити колективну відповідь Заходу, включаючи застосування військової сили після термінових консультацій;

документ мають підписати США, ЄС, НАТО та Росія.

Також серед пунктів американського мирного плану є:

скорочення української армії та можливостей використання далекобійного озброєння;

заборона військову допомогу США у вигляді;

заборона на посадку в Україні іноземних дипломатичних літаків;

надання російській мові статусу державної;

формалізація особливого статусу УПЦ на окупованих територіях

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський та Трамп по телефону обговорять "мирний план".