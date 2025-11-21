"Красные линии" под угрозой? Цифровой мозг оценил, согласится ли Украина на "мирный план" США

План из 28 пунктов может серьёзно изменить ход переговоров

Украина получила от администрации Трампа 28-пунктный "мирный план", который требует от Киева жёстких компромиссов, таких как отказ от НАТО, сокращение армии, территориальные уступки и прочее. Три популярных ИИ оценили шансы, согласится ли Украина на этот план или все же нет.

Что нужно знать:

Будет жёсткий торг по "мирному плану", возможен компромиссный вариант, но не в текущем виде

ИИ сошлись в одном мнении насчет плана

Украинская сторона готова к обсуждениям

"Телеграф" решил поинтересоваться мнением сразу трех ведущих ИИ (Grok, Gemini и ChatGPT) о том, какие сейчас есть шансы на принятие плана и какие факторы против него рассматриваются.

Grok: Украина, вероятно, потребует изменений

ИИ отвечает, что оценить точные шансы сложно, но можно опираться на факторы "за" и "против". На основе текущих данных, вероятность полного согласия в ближайшие недели низкая (около 20–30%). Но в то же время возможны компромиссы.

Факторы за согласие:

Военная реальность . Под контролем врага сейчас 19% территории Украины. Зима усугубляет проблемы с логистикой и электроэнергией. К тому же, без американской помощи (оружие и разведка) Украина рискует дальнейшими потерями.

. Под контролем врага сейчас 19% территории Украины. Зима усугубляет проблемы с логистикой и электроэнергией. К тому же, без американской помощи (оружие и разведка) Украина рискует дальнейшими потерями. Гарантии США . План предлагает защиту. Если Дональд Трамп усилит давление (сокращение помощи), Киев может пойти на уступки по Донбассу и армии, чтобы сохранить доступ к ЕС и восстановлению (замороженные активы России направят на репарации).

. План предлагает защиту. Если Дональд Трамп усилит давление (сокращение помощи), Киев может пойти на уступки по Донбассу и армии, чтобы сохранить доступ к ЕС и восстановлению (замороженные активы России направят на репарации). Дипломатический импульс. Зеленский координирует с Макроном, Стармером и Мерцем. Все они все признают усилия Трампа. Переговоры в Турции (трилатеральные с США и Россией) могут смягчить план.

Факторы против:

Красные линии Киева . Территориальные уступки (особенно неконтролируемые Россией районы Донбасса) и отказ от НАТО — "нон-стартеры". Украинский президент неоднократно говорил, что не признает аннексии.

. Территориальные уступки (особенно неконтролируемые Россией районы Донбасса) и отказ от НАТО — "нон-стартеры". Украинский президент неоднократно говорил, что не признает аннексии. Европейская поддержка . ЕС и НАТО не хотят "замороженного конфликта", где Россия может возобновить агрессию. Без их поддержки план может быть провальным.

. ЕС и НАТО не хотят "замороженного конфликта", где Россия может возобновить агрессию. Без их поддержки план может быть провальным. Общественное мнение. Опросы показывают, что ~70% украинцев против территориальных уступок. План воспринимается как "самоубийство" для суверенитета.

Вывод: ИИ считает, что Украина, вероятнее всего, потребует изменений. К примеру, референдумы в спорных районах, более сильные гарантии с участием Европы. Полное согласие маловероятно без эскалации (сокращение помощи США). Если переговоры зайдут в тупик, война может затянуться на месяцы, с риском для обеих сторон.

Gemini: Вероятность принятия плана в первозданном виде — низка

Искусственный интеллект полагает, что шансы Украины на согласие неоднозначны, поскольку вокруг этого вопроса много напряжения и обсуждений.

Gemini выделяет ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание:

Давление и сроки. Сообщается о сильном давлении со стороны администрации США на Украину с целью скорейшего принятия плана, при этом, по некоторым данным, американская сторона рассчитывает на подписание до конца ноября 2025 года.

Сообщается о со стороны администрации США на Украину с целью скорейшего принятия плана, при этом, по некоторым данным, американская сторона рассчитывает на подписание до конца ноября 2025 года. "Красные линии" Украины. В плане есть несколько пунктов, которые являются "четкими красными линиями" для Киева: территориальные уступки, отказ от вступления в НАТО, полная амнистия для всех сторон, вовлечённых в конфликт, за их действия во время войны.

В плане есть несколько пунктов, которые являются для Киева: территориальные уступки, отказ от вступления в НАТО, полная амнистия для всех сторон, вовлечённых в конфликт, за их действия во время войны. Готовность к обсуждению. Зеленский подтвердил получение проекта плана, но подчеркнул, что Украине нужен "достойный мир" и что он обозначил принципиальные для Украины моменты. Таким образом, президент готов конструктивно работать с американской стороной и партнерами, но с учетом украинских корректировок.

Зеленский подтвердил получение проекта плана, но подчеркнул, что Украине нужен и что он обозначил для Украины моменты. Таким образом, президент готов конструктивно работать с американской стороной и партнерами, но с учетом украинских корректировок. Гарантии безопасности. План Трампа, по данным СМИ, впервые предлагает Украине надежные гарантии безопасности, смоделированные по образцу 5-й статьи НАТО, что является ключевым требованием Киева.

Вывод: ИИ считает, что вероятность принятия Украиной плана в том виде, в котором он есть сейчас, низка. Это связано с тем, что план содержит пункты, прямо противоречащие декларируемым "красным линиям" Украины (особенно в части территориальной целостности).

В то же время, украинская сторона готова к обсуждениям и наличие в плане такой важной для Украины составляющей, как гарантии безопасности в стиле НАТО, указывают на то, что переговоры будут вестись с целью внесения корректировок и контрпредложений, чтобы сделать условия более приемлемыми для Киева.

Исходя из этого Gemini делает вывод, что речь не идет о полном принятии или полном отказе, а больше о сложном процессе торга и дипломатического давления для выработки компромиссного варианта.

ChatGPT: Шансы маловероятны

ИИ считает, что шансы, что Украина примет "мирный план Трампа", сейчас выглядят низкими или очень рискованными. На это есть сразу несколько причин:

Жёсткие требования к Украине. Речь идет о серьезных уступках со стороны Киева — например, признание территориальных потерь, отказ от участия в НАТО или снижение численности вооружённых сил.

Речь идет о серьезных уступках со стороны Киева например, признание территориальных потерь, отказ от участия в НАТО или снижение численности вооружённых сил. Критика от экспертов. Некоторые украинские и международные эксперты считают, что план слишком выгоден России и может быть воспринят как "капитуляция" Украины.

Некоторые украинские и международные эксперты считают, что план слишком выгоден России и может быть воспринят как "капитуляция" Украины. Нет настоящего участия Украины в разработке. Согласно данным FT, Украина не участвовала в разработке 28-пунктного плана. Если Киев не чувствует, что это его план, вероятность принятия снижается.

Согласно данным FT, Украина не участвовала в разработке 28-пунктного плана. Если Киев не чувствует, что это его план, вероятность принятия снижается. Давление и сроки. СМИ пишут, что США оказывают "сильное давление" на Киев, пытаясь заставить согласиться до конца ноября 2025 года.

СМИ пишут, что США оказывают "сильное давление" на Киев, пытаясь заставить согласиться до конца ноября 2025 года. Резкое недовольство среди союзников Украины. В ЕС уже звучит обеспокоенность — если Украина согласится на слишком жёсткие условия, это может ослабить доверие к ней как к партнёру, а Зеленского могут критически оценить.

В ЕС уже звучит обеспокоенность — если Украина согласится на слишком жёсткие условия, это может ослабить доверие к ней как к партнёру, а Зеленского могут критически оценить. Неоднозначные гарантии безопасности. Даже если план предлагает "гарантии безопасности", остаётся непонятным, насколько они будут надёжными и исполнимыми.

Но есть и факторы, которые могут повысить шансы

Внутриполитическая динамика. Решение зависит не только от Владимира Зеленского. В Украине могут быть разные группировки с разным отношением к такому миру, и если внутренние силы сойдутся на компромиссе, это может увеличить шансы.

Решение зависит не только от Владимира Зеленского. В Украине могут быть разные группировки с разным отношением к такому миру, и если внутренние силы сойдутся на компромиссе, это может увеличить шансы. Измотанность войной. Если война будет продолжаться, давление на Украину изнутри (экономика, потери) может усилиться, и желание найти любой выход может стать сильнее.

Если война будет продолжаться, давление на Украину изнутри (экономика, потери) может усилиться, и желание найти любой выход может стать сильнее. Гарантии от США и Европы. Если Штаты и ЕС предложат серьёзные и конкретные гарантии безопасности, это может быть для Украины приемлемой альтернативой членству в НАТО.

Если Штаты и ЕС предложат серьёзные и конкретные гарантии безопасности, это может быть для Украины приемлемой альтернативой членству в НАТО. Международная поддержка на переговорах. Если европейские лидеры выступят в роли посредников, это может дать Украине дополнительные рычаги и сделать план более сбалансированным.

Вывод: учитывая все вышеперечисленные факторы, ИИ считает, что шансы на то, что Украина согласится на полностью предложенный Трампом вариант, выглядят маловероятными.

В то же время, полного отказа, вероятнее всего, тоже не будет. Особенно если США и Европа смогут предложить очень крепкие гарантии безопасности и значительную экономическую поддержку.

Многое будет зависеть от конкретной формулировки плана, от того, насколько он изменится под давлением Украины, и от того, какие гарантии на практике будут предложены.

"Мирный план" Трампа — что о нем известно

"Мирный" план был разработан Соединенными Штатами в консультировании с россиянами. Он предусматривает сокращение численности украинских войск, полный выход Вооруженных Сил Украины из Донбасса, замораживание линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, возвращение России в G8.

Одним из ключевых условий является отказ от вступления Украины в НАТО. При этом Axios сообщает, что Трамп также планирует предусмотреть 10-летнюю гарантию безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 НАТО. В контексте этого требования:

США и европейские союзники должны рассматривать любую будущую масштабную атаку России на Украину как нападение на всю трансатлантическую общность;

такая атака может вызвать коллективный ответ Запада, включая применение военной силы после срочных консультаций;

документ должны подписать США, ЕС, НАТО и Россия.

Также среди пунктов американского мирного плана есть:

сокращение украинской армии и возможностей использования дальнобойного вооружения;

запрет на военную помощь США в любом виде;

запрет на посадку в Украине иностранных дипломатических самолетов;

предоставление русскому языку статуса государственного;

формализация особого статуса УПЦ на оккупированных территориях

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский и Трамп по телефону обсудят "мирный план".