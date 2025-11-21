"Красные линии" под угрозой? Цифровой мозг оценил, согласится ли Украина на "мирный план" США
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 854
План из 28 пунктов может серьёзно изменить ход переговоров
Украина получила от администрации Трампа 28-пунктный "мирный план", который требует от Киева жёстких компромиссов, таких как отказ от НАТО, сокращение армии, территориальные уступки и прочее. Три популярных ИИ оценили шансы, согласится ли Украина на этот план или все же нет.
Что нужно знать:
- Будет жёсткий торг по "мирному плану", возможен компромиссный вариант, но не в текущем виде
- ИИ сошлись в одном мнении насчет плана
- Украинская сторона готова к обсуждениям
"Телеграф" решил поинтересоваться мнением сразу трех ведущих ИИ (Grok, Gemini и ChatGPT) о том, какие сейчас есть шансы на принятие плана и какие факторы против него рассматриваются.
Grok: Украина, вероятно, потребует изменений
ИИ отвечает, что оценить точные шансы сложно, но можно опираться на факторы "за" и "против". На основе текущих данных, вероятность полного согласия в ближайшие недели низкая (около 20–30%). Но в то же время возможны компромиссы.
Факторы за согласие:
- Военная реальность. Под контролем врага сейчас 19% территории Украины. Зима усугубляет проблемы с логистикой и электроэнергией. К тому же, без американской помощи (оружие и разведка) Украина рискует дальнейшими потерями.
- Гарантии США. План предлагает защиту. Если Дональд Трамп усилит давление (сокращение помощи), Киев может пойти на уступки по Донбассу и армии, чтобы сохранить доступ к ЕС и восстановлению (замороженные активы России направят на репарации).
- Дипломатический импульс. Зеленский координирует с Макроном, Стармером и Мерцем. Все они все признают усилия Трампа. Переговоры в Турции (трилатеральные с США и Россией) могут смягчить план.
Факторы против:
- Красные линии Киева. Территориальные уступки (особенно неконтролируемые Россией районы Донбасса) и отказ от НАТО — "нон-стартеры". Украинский президент неоднократно говорил, что не признает аннексии.
- Европейская поддержка. ЕС и НАТО не хотят "замороженного конфликта", где Россия может возобновить агрессию. Без их поддержки план может быть провальным.
- Общественное мнение. Опросы показывают, что ~70% украинцев против территориальных уступок. План воспринимается как "самоубийство" для суверенитета.
Вывод: ИИ считает, что Украина, вероятнее всего, потребует изменений. К примеру, референдумы в спорных районах, более сильные гарантии с участием Европы. Полное согласие маловероятно без эскалации (сокращение помощи США). Если переговоры зайдут в тупик, война может затянуться на месяцы, с риском для обеих сторон.
Gemini: Вероятность принятия плана в первозданном виде — низка
Искусственный интеллект полагает, что шансы Украины на согласие неоднозначны, поскольку вокруг этого вопроса много напряжения и обсуждений.
Gemini выделяет ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание:
- Давление и сроки. Сообщается о сильном давлении со стороны администрации США на Украину с целью скорейшего принятия плана, при этом, по некоторым данным, американская сторона рассчитывает на подписание до конца ноября 2025 года.
- "Красные линии" Украины. В плане есть несколько пунктов, которые являются "четкими красными линиями" для Киева: территориальные уступки, отказ от вступления в НАТО, полная амнистия для всех сторон, вовлечённых в конфликт, за их действия во время войны.
- Готовность к обсуждению. Зеленский подтвердил получение проекта плана, но подчеркнул, что Украине нужен "достойный мир" и что он обозначил принципиальные для Украины моменты. Таким образом, президент готов конструктивно работать с американской стороной и партнерами, но с учетом украинских корректировок.
- Гарантии безопасности. План Трампа, по данным СМИ, впервые предлагает Украине надежные гарантии безопасности, смоделированные по образцу 5-й статьи НАТО, что является ключевым требованием Киева.
Вывод: ИИ считает, что вероятность принятия Украиной плана в том виде, в котором он есть сейчас, низка. Это связано с тем, что план содержит пункты, прямо противоречащие декларируемым "красным линиям" Украины (особенно в части территориальной целостности).
В то же время, украинская сторона готова к обсуждениям и наличие в плане такой важной для Украины составляющей, как гарантии безопасности в стиле НАТО, указывают на то, что переговоры будут вестись с целью внесения корректировок и контрпредложений, чтобы сделать условия более приемлемыми для Киева.
Исходя из этого Gemini делает вывод, что речь не идет о полном принятии или полном отказе, а больше о сложном процессе торга и дипломатического давления для выработки компромиссного варианта.
ChatGPT: Шансы маловероятны
ИИ считает, что шансы, что Украина примет "мирный план Трампа", сейчас выглядят низкими или очень рискованными. На это есть сразу несколько причин:
- Жёсткие требования к Украине. Речь идет о серьезных уступках со стороны Киева — например, признание территориальных потерь, отказ от участия в НАТО или снижение численности вооружённых сил.
- Критика от экспертов. Некоторые украинские и международные эксперты считают, что план слишком выгоден России и может быть воспринят как "капитуляция" Украины.
- Нет настоящего участия Украины в разработке. Согласно данным FT, Украина не участвовала в разработке 28-пунктного плана. Если Киев не чувствует, что это его план, вероятность принятия снижается.
- Давление и сроки. СМИ пишут, что США оказывают "сильное давление" на Киев, пытаясь заставить согласиться до конца ноября 2025 года.
- Резкое недовольство среди союзников Украины. В ЕС уже звучит обеспокоенность — если Украина согласится на слишком жёсткие условия, это может ослабить доверие к ней как к партнёру, а Зеленского могут критически оценить.
- Неоднозначные гарантии безопасности. Даже если план предлагает "гарантии безопасности", остаётся непонятным, насколько они будут надёжными и исполнимыми.
Но есть и факторы, которые могут повысить шансы
- Внутриполитическая динамика. Решение зависит не только от Владимира Зеленского. В Украине могут быть разные группировки с разным отношением к такому миру, и если внутренние силы сойдутся на компромиссе, это может увеличить шансы.
- Измотанность войной. Если война будет продолжаться, давление на Украину изнутри (экономика, потери) может усилиться, и желание найти любой выход может стать сильнее.
- Гарантии от США и Европы. Если Штаты и ЕС предложат серьёзные и конкретные гарантии безопасности, это может быть для Украины приемлемой альтернативой членству в НАТО.
- Международная поддержка на переговорах. Если европейские лидеры выступят в роли посредников, это может дать Украине дополнительные рычаги и сделать план более сбалансированным.
Вывод: учитывая все вышеперечисленные факторы, ИИ считает, что шансы на то, что Украина согласится на полностью предложенный Трампом вариант, выглядят маловероятными.
В то же время, полного отказа, вероятнее всего, тоже не будет. Особенно если США и Европа смогут предложить очень крепкие гарантии безопасности и значительную экономическую поддержку.
Многое будет зависеть от конкретной формулировки плана, от того, насколько он изменится под давлением Украины, и от того, какие гарантии на практике будут предложены.
"Мирный план" Трампа — что о нем известно
"Мирный" план был разработан Соединенными Штатами в консультировании с россиянами. Он предусматривает сокращение численности украинских войск, полный выход Вооруженных Сил Украины из Донбасса, замораживание линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, возвращение России в G8.
Одним из ключевых условий является отказ от вступления Украины в НАТО. При этом Axios сообщает, что Трамп также планирует предусмотреть 10-летнюю гарантию безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 НАТО. В контексте этого требования:
- США и европейские союзники должны рассматривать любую будущую масштабную атаку России на Украину как нападение на всю трансатлантическую общность;
- такая атака может вызвать коллективный ответ Запада, включая применение военной силы после срочных консультаций;
- документ должны подписать США, ЕС, НАТО и Россия.
Также среди пунктов американского мирного плана есть:
- сокращение украинской армии и возможностей использования дальнобойного вооружения;
- запрет на военную помощь США в любом виде;
- запрет на посадку в Украине иностранных дипломатических самолетов;
- предоставление русскому языку статуса государственного;
- формализация особого статуса УПЦ на оккупированных территориях
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский и Трамп по телефону обсудят "мирный план".