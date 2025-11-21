Укр

"Красные линии" под угрозой? Цифровой мозг оценил, согласится ли Украина на "мирный план" США

Анастасия Мокрик
Новость обновлена 21 ноября 2025, 20:08
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото Коллаж "Телеграфа"

План из 28 пунктов может серьёзно изменить ход переговоров

Украина получила от администрации Трампа 28-пунктный "мирный план", который требует от Киева жёстких компромиссов, таких как отказ от НАТО, сокращение армии, территориальные уступки и прочее. Три популярных ИИ оценили шансы, согласится ли Украина на этот план или все же нет.

Что нужно знать:

  • Будет жёсткий торг по "мирному плану", возможен компромиссный вариант, но не в текущем виде
  • ИИ сошлись в одном мнении насчет плана
  • Украинская сторона готова к обсуждениям

"Телеграф" решил поинтересоваться мнением сразу трех ведущих ИИ (Grok, Gemini и ChatGPT) о том, какие сейчас есть шансы на принятие плана и какие факторы против него рассматриваются.

Grok: Украина, вероятно, потребует изменений

ИИ отвечает, что оценить точные шансы сложно, но можно опираться на факторы "за" и "против". На основе текущих данных, вероятность полного согласия в ближайшие недели низкая (около 20–30%). Но в то же время возможны компромиссы.

Факторы за согласие:

  • Военная реальность. Под контролем врага сейчас 19% территории Украины. Зима усугубляет проблемы с логистикой и электроэнергией. К тому же, без американской помощи (оружие и разведка) Украина рискует дальнейшими потерями.
  • Гарантии США. План предлагает защиту. Если Дональд Трамп усилит давление (сокращение помощи), Киев может пойти на уступки по Донбассу и армии, чтобы сохранить доступ к ЕС и восстановлению (замороженные активы России направят на репарации).
  • Дипломатический импульс. Зеленский координирует с Макроном, Стармером и Мерцем. Все они все признают усилия Трампа. Переговоры в Турции (трилатеральные с США и Россией) могут смягчить план.

Факторы против:

  • Красные линии Киева. Территориальные уступки (особенно неконтролируемые Россией районы Донбасса) и отказ от НАТО — "нон-стартеры". Украинский президент неоднократно говорил, что не признает аннексии.
  • Европейская поддержка. ЕС и НАТО не хотят "замороженного конфликта", где Россия может возобновить агрессию. Без их поддержки план может быть провальным.
  • Общественное мнение. Опросы показывают, что ~70% украинцев против территориальных уступок. План воспринимается как "самоубийство" для суверенитета.

Вывод: ИИ считает, что Украина, вероятнее всего, потребует изменений. К примеру, референдумы в спорных районах, более сильные гарантии с участием Европы. Полное согласие маловероятно без эскалации (сокращение помощи США). Если переговоры зайдут в тупик, война может затянуться на месяцы, с риском для обеих сторон.

Gemini: Вероятность принятия плана в первозданном виде — низка

Искусственный интеллект полагает, что шансы Украины на согласие неоднозначны, поскольку вокруг этого вопроса много напряжения и обсуждений.

Gemini выделяет ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание:

  • Давление и сроки. Сообщается о сильном давлении со стороны администрации США на Украину с целью скорейшего принятия плана, при этом, по некоторым данным, американская сторона рассчитывает на подписание до конца ноября 2025 года.
  • "Красные линии" Украины. В плане есть несколько пунктов, которые являются "четкими красными линиями" для Киева: территориальные уступки, отказ от вступления в НАТО, полная амнистия для всех сторон, вовлечённых в конфликт, за их действия во время войны.
  • Готовность к обсуждению. Зеленский подтвердил получение проекта плана, но подчеркнул, что Украине нужен "достойный мир" и что он обозначил принципиальные для Украины моменты. Таким образом, президент готов конструктивно работать с американской стороной и партнерами, но с учетом украинских корректировок.
  • Гарантии безопасности. План Трампа, по данным СМИ, впервые предлагает Украине надежные гарантии безопасности, смоделированные по образцу 5-й статьи НАТО, что является ключевым требованием Киева.

Вывод: ИИ считает, что вероятность принятия Украиной плана в том виде, в котором он есть сейчас, низка. Это связано с тем, что план содержит пункты, прямо противоречащие декларируемым "красным линиям" Украины (особенно в части территориальной целостности).

В то же время, украинская сторона готова к обсуждениям и наличие в плане такой важной для Украины составляющей, как гарантии безопасности в стиле НАТО, указывают на то, что переговоры будут вестись с целью внесения корректировок и контрпредложений, чтобы сделать условия более приемлемыми для Киева.

Исходя из этого Gemini делает вывод, что речь не идет о полном принятии или полном отказе, а больше о сложном процессе торга и дипломатического давления для выработки компромиссного варианта.

ChatGPT: Шансы маловероятны

ИИ считает, что шансы, что Украина примет "мирный план Трампа", сейчас выглядят низкими или очень рискованными. На это есть сразу несколько причин:

  • Жёсткие требования к Украине. Речь идет о серьезных уступках со стороны Киева например, признание территориальных потерь, отказ от участия в НАТО или снижение численности вооружённых сил.
  • Критика от экспертов. Некоторые украинские и международные эксперты считают, что план слишком выгоден России и может быть воспринят как "капитуляция" Украины.
  • Нет настоящего участия Украины в разработке. Согласно данным FT, Украина не участвовала в разработке 28-пунктного плана. Если Киев не чувствует, что это его план, вероятность принятия снижается.
  • Давление и сроки. СМИ пишут, что США оказывают "сильное давление" на Киев, пытаясь заставить согласиться до конца ноября 2025 года.
  • Резкое недовольство среди союзников Украины. В ЕС уже звучит обеспокоенность — если Украина согласится на слишком жёсткие условия, это может ослабить доверие к ней как к партнёру, а Зеленского могут критически оценить.
  • Неоднозначные гарантии безопасности. Даже если план предлагает "гарантии безопасности", остаётся непонятным, насколько они будут надёжными и исполнимыми.

Но есть и факторы, которые могут повысить шансы

  • Внутриполитическая динамика. Решение зависит не только от Владимира Зеленского. В Украине могут быть разные группировки с разным отношением к такому миру, и если внутренние силы сойдутся на компромиссе, это может увеличить шансы.
  • Измотанность войной. Если война будет продолжаться, давление на Украину изнутри (экономика, потери) может усилиться, и желание найти любой выход может стать сильнее.
  • Гарантии от США и Европы. Если Штаты и ЕС предложат серьёзные и конкретные гарантии безопасности, это может быть для Украины приемлемой альтернативой членству в НАТО.
  • Международная поддержка на переговорах. Если европейские лидеры выступят в роли посредников, это может дать Украине дополнительные рычаги и сделать план более сбалансированным.

Вывод: учитывая все вышеперечисленные факторы, ИИ считает, что шансы на то, что Украина согласится на полностью предложенный Трампом вариант, выглядят маловероятными.

В то же время, полного отказа, вероятнее всего, тоже не будет. Особенно если США и Европа смогут предложить очень крепкие гарантии безопасности и значительную экономическую поддержку.

Многое будет зависеть от конкретной формулировки плана, от того, насколько он изменится под давлением Украины, и от того, какие гарантии на практике будут предложены.

"Мирный план" Трампа — что о нем известно

"Мирный" план был разработан Соединенными Штатами в консультировании с россиянами. Он предусматривает сокращение численности украинских войск, полный выход Вооруженных Сил Украины из Донбасса, замораживание линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, возвращение России в G8.

Одним из ключевых условий является отказ от вступления Украины в НАТО. При этом Axios сообщает, что Трамп также планирует предусмотреть 10-летнюю гарантию безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 НАТО. В контексте этого требования:

  • США и европейские союзники должны рассматривать любую будущую масштабную атаку России на Украину как нападение на всю трансатлантическую общность;
  • такая атака может вызвать коллективный ответ Запада, включая применение военной силы после срочных консультаций;
  • документ должны подписать США, ЕС, НАТО и Россия.

Также среди пунктов американского мирного плана есть:

  • сокращение украинской армии и возможностей использования дальнобойного вооружения;
  • запрет на военную помощь США в любом виде;
  • запрет на посадку в Украине иностранных дипломатических самолетов;
  • предоставление русскому языку статуса государственного;
  • формализация особого статуса УПЦ на оккупированных территориях

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский и Трамп по телефону обсудят "мирный план".

