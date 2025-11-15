1000 грн від держави: як отримати "Зимову підтримку" та куди витратити

Як швидко надійдуть 1000 грн за програмою та за певний час вони просто згорять. Покрокова інструкція та основні факти

В Україні стартувала подача заявок на отримання 1000 грн від держави — програма "Зимова підтримка". Велика кількість людей, які бажають скористатися нею вже призвела до збоїв в "Дії".

"Телеграф" зібрав повну інструкцію, хто має право на виплату, які строки та на що можна витратити кошти.

Хто може отримати Зимову підтримку

Зимову підтримку можуть отримати громадяни України, які на момент подачі заяви знаходяться на території України, крім окупованих частин. Якщо людина молодша за 18 років — за неї заявку формує та отримує гроші один з батьків.

Як отримати 1000 грн

Онлайн можна подати заявку в "Дії" та отримати кошти на картку Національного кешбека. Якщо оформлення в "Дії" недоступне — у відділеннях Укрпошти.

Як подати заяву на отримання 1000 грн в "Дії"

Подати заявку в "Дії" можна з 15 листопада Для початку потрібно авторизуватися. В розділі "Сервіси" обрати "Зимова підтримка".

Де знаходиться "Зимова підтримка" в "Дії"

Далі потрібно обрати для кого отримувати кошти — якщо тільки для себе обираєте і натискаєте "Далі", якщо є діти, можна обрати й їх або додати свідоцтва про народження. Потім потрібно вибрати картку Національний кешбек для зарахування коштів. У разі відсутності картки — відкрити її. Перевіряємо дані і натискаємо "Надіслати".

Як швидко прийдуть гроші

Кошти зараховують протягом 10 робочих днів з моменту подання заяви.

Як подати заяву через Укрпошту

Оформити заявку можна з 18 листопада до 24 грудня включно у відділеннях Укрпошти або через листоношу. Якщо листоноша не приходить регулярно, можна замовити візит додому за телефоном: 0 800 300 545.

Для оформлення знадобляться:

паспорт або інший документ, що підтверджує особу

РНОКПП або відмітка в паспорті за його відсутності

документ, що підтверджує право на пенсію по інвалідності чи соціальну допомогу

для опікунів — документ, що посвідчує особу, та підтвердження призначення опікуна.

Як оформити "Зимову підтримку" через Укрпошту в 2025 році

До якого числа потрібно використати 1000 грн?

Якщо кошти отримані через застосунок Дія — до 30 червня 2026 року ;

— ; Якщо кошти отримані через Укрпошту без заяви — до 26 грудня 2025 року ;

— ; Якщо кошти отримані через Укрпошту за заявою — до 1 лютого 2026 року .

— . Після цих дат кошти анулюються й не відшкодовуються.

Як можна використати кошти та чи вийде зняти готівку?

Отримані кошти не можна зняти готівкою — вони будуть нараховані на картку Нацкешбеку. Якщо користуєтесь Укрпоштою, сума зараховується на ваш рахунок клієнта Укрпошти.

Кошти з картки Нацкешбека можна витратити на книги та іншу друковану продукцію, ліки та медичні товари українського виробництва, зареєстровані в програмі, оплату комунальних послуг, покупки у бакалійних магазинах та супермаркетах, поштові послуги, а також на благодійність — наприклад, зробити донат на ЗСУ через UNITED24. Зазначимо, придбані товари можна повернути — гроші повернуться на картку Нацкешбеку.

Використати 1 000 гривень через Укрпошту можна так: зробити донат на ЗСУ, оплатити комунальні послуги, придбати ліки, оформити передплату на друковані видання, скористатися поштовими послугами або купувати товари українського виробництва.

Раптовий бонус для власників карт "Монобанку"

Monobank запустив спеціальну акцію для своїх користувачів — серед усіх, хто отримає гроші на картку Нацкешбеку, банк розігрує 200 зарядних станцій. Результати розіграшу будуть оголошені 15 січня 2026 року, коли програма завершиться.

Раніше "Телеграф" розповідав, що частиною програми "Зимова підтримка" також є можливість безоплатно їздити поїздами Укрзалізниці. Йдеться про 3000 кілометрів. Стартуватиме програма з 1 грудня.