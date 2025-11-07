Відключення світла впливають ціни. Експерти розповіли, що буде з борщовим набором

Ціни на які продукти знаходяться у зоні ризику, уточнили фахівці

Масштабні відключення електроенергії цієї зими створюють додаткові виклики для тих, хто все ж таки вирішив зберігати овочі. Експерти розходяться в думках, чи ціни на харчові продукти злетять в Україні.

Що потрібно знати:

Масштабні відключення електроенергії ускладнюють зберігання овочів

Борщовий набір, якщо і подорожчає, то несуттєво

Істотне подорожчання загрожує м’ясним та молочним продуктам

Своєю думкою фахівці поділилися із "Телеграфом" у коментарях. Істотне здорожчання загрожує м’ясним та молочним продуктам.

Виконавчий директор Української асоціації виробників картоплі Оксана Руженкова заспокоїла, що борщовий набір якщо й подорожчає, то незначно.

Вона наголосила, що Україна має відкриті кордони та активно імпортує овочі. На думку експертки, пара гривень особливої погоди для споживачів не зробить.

Проте заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук попередив: якщо світло вимикатимуть по 8 годин щодня, подорожчання може сягнути 30%. Щоправда, це стосується переважно молочної продукції та м’яса, які потребують постійного охолодження.

Нагадаємо, ковбаса, яка є популярним продуктом в Україні, вже продемонструвала різке зростання ціни. За тиждень один із видів подорожчав на 87 гривень, стрибок вартості стався буквально за день.