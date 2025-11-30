Масований обстріл близько? Озвучено невтішний прогноз щодо атак

Україна має усталену статистику

Росія поки що має достатній потенціал, щоб продовжувати завдавати масованих ракетно-дронових атак по Україні один-два рази на тиждень. Така періодичність зберігається навіть попри пожежі на російських оборонних підприємствах.

Що потрібно знати:

Росія має достатньо засобів, які виробляє

Україні потрібне нарощування постачання зенітних боєприпасів, насамперед ракет для ППО

В осінньо-зимовий період противник традиційно активізує обстріл енергетики

Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ми маємо статистику, тут гадати нічого не треба. Раз-два на тиждень, на жаль, є такі масовані удари, а це говорить про те, що Росія має достатньо засобів, які виробляє сказав він.

Ігнат додав, що попри удари по російських оборонних заводах, ракетно-дронні атаки продовжуватимуться. При цьому в осінньо-зимовий період противник традиційно активізує обстріл енергетики.

Зрозуміло, що може бути інтенсифікація цих ударів, тому ми завжди звертаємось до наших західних партнерів щодо нарощування нам постачання зенітних боєприпасів, насамперед ракет. Розуміємо, що без цього важко захищатиме країну з такими обстрілами. резюмував він.

