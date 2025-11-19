Дотичність до Акордбанку може зашкодити призначенню Оксани Маркарової в Офіс Президента

В чому полягатиме конфлікт інтересів

У Оксани Маркарової може виникнути конфлікт інтересів, якщо президент Володимир Зеленський запропонує їй очолити Офіс Президента замість Андрія Єрмака, у разі його відставки. Звільнення Єрмака зараз прогнозують деякі народні депутати через гучний корупційний скандал і карну справу щодо так званих плівок Міндіча.

Пані Маркарова тривалий час працювала на посаді надзвичайного і повноважного Посла України в США й хоча була звільнена наприкінці серпня 2025 році, утім, багатьом здається, що її призначення в ОП може бути підтримане західними політиками. Та найважливіше в даному контексті те, що вона є дружиною бізнесмена Данила Волинця, який є головою наглядової ради Акордбанку та його найбільшим акціонером. За останнім даними Нацбанку, Волинцю належить 74,8% акцій цієї фінустанови. Згідно ж Сімейного кодексу України, майно подружжя ділиться 50/50, й за ним Оксана Маркарова є опосередкованою співвласницею банку.

До речі, до того Оксана Маркарова та Данило Волинець через ТОВ "Актив Фінанс Груп" були співвласниками скандального Актив-Банку, який перебуває на ліквідації, що також доводиться офіційними даними Нацбанку. Й багатьох досі дивує, що подружжя через цю ліквідацію не отримало статус небездоганної репутації й, попри все, офіційно володіє Акордбанком.

Конфлікт же інтересів щодо Офісу Президента виникає через те, що саме Президент України, згідно ст. 18 Закону про "Національний банк України", висуває кандидатуру на посаду голови НБУ, після чого Верховна Рада його призначає, й в ОП голова НБУ подає заяву на звільнення. Нацбанк — глобальний фінансовий регулятор, який надає/позбавляє ліцензії всім банкам України та здійснює поточний нагляд за ними — здійснює перевірки, штрафує, призначає кураторів тощо. Тобто член родини Маркарова/Волинець у разі призначення в Офіс Президента може мати прямий вплив на свого регулятора (контролера) — Нацбанк, який напряму впливає на роботу Акордбанку й ініціює відклик його ліцензій, читай — закриття.