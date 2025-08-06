Раптово помер футболіст клубу УПЛ: йому було лише 25 років

Клуб не повідомляє подробиць трагедії

У середу, 6 серпня, стало відомо про смерть українського футболіста "Зорі" Володимира Білоцерковця. Уродженець Херсонської області грав на позиції правого вінгера.

Про смерть атакувального хавбека повідомила пресслужба луганської команди у Facebook. Володимиру було лише 25 років.

Не стало Володимира Білоцерковця Сьогодні, на 26-му році, обірвалося життя півзахисника луганської "Зорі" Володимира Білоцерковця. Футбольний клуб "Зоря" висловлює щирі співчуття близьким і родичам гравця. Ми всі запам’ятаємо його як професіонала, добру та чуйну людину. Терпіння та сил родині Володимира Білоцерковця…", — йдеться у повідомленні.

Білоцерковець є вихованцем харківського "Металіста", також грав за академію "Зорі". На професійному рівні встиг пограти за "Інгулець", МФК "Металург" (Запоріжжя). У січні 2025 року знову повернувся до "Зорі". Минулого сезону відіграв 27 матчів на клубному рівні, в яких відзначився 2 голами та 1 асистом.

У листопаді 2024 року Білоцерковець забив свій останній гол в УПЛ. Це сталося у матчі з "Ворсклою" (3:0).

Зазначимо, напередодні sport.ua повідомив, що Білоцерковець вже тренується у загальній групі, відновившись після травми гомілкостопу. Також журналісти припускали, що гравець з’явиться у заявці "Зорі" на матч із "Кудрівкою" (11 серпня).

Раніше повідомлялося про смерть українського та радянського футболіста, тренера та функціонера Степана Юрчишина. Він прославився, виступаючи за львівські "Карпати".