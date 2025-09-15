Війна в Україні незабаром закінчиться? Веніславський зробив неочікувану заяву

Член комітету з питань нацбезпеки Веніславський висловився про завершення війни в Україні

Війна з Росією на території України близиться до свого завершення. Київ продовжує рухатись в цьому напрямку.

Про це заявив нардеп, член комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський в етері Radio NV. За його словами, це помітно у консолідації депутатів у Раді під час прийняття певних рішень.

"Зараз, коли очевидно, що війна йде до завершення. Це хтось визнає, хтось не визнає, але фактично ми рухаємось у цьому напрямі", — заявив Веніславський.

Ця заява пролунала на тлі його слів, що наразі у Раді помітні певні зміни під час голосування за військові законопроєкти. Тобто на початку повномасштабного вторгнення, на думку Веніславського, депутати голосували в залі швидко і не було затримок. Зараз же ситуація змінюється, бо "війна йде до завершення".

Нагадаємо, що в Росії пролунали погрози в бік НАТО через війну в Україні. Адже глава Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв наголосив, що збиття російських дронів над Україною країнами НАТО — "втягнення Альянсу у війну з РФ".

Москва не задоволена закликами міністра закордонних справ Польщі Радославм Сікорського про перехоплення БПЛА Росії. Він заявляв, що варто подумати про перехоплення російських безпілотників та ракет у повітряному просторі України. Тобто таким шляхом унеможливити їх політ над Польщею та іншими державами. Однак ці слова обурили Медведєва, який вже погрожує НАТО війною.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент США Дональд Трамп знову прагне бути голубом миру для України та Росії.