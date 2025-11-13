Відразу три постанови: спливло цікаве про звільнення міністрів Гринчук та Галущенка

Посадовці залишають посади після гучного скандалу про корупцію в енергетиці

У звільненні міністерки енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка помітили цікаву річ. Адже виявилось, що є цілих три постанови на їх зняття з посад.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За його словами, фактичне звільнення посадовців може відбутись цього тижня та наступного.

Що треба знати:

Гринчук та Галущенко звільняються після оприлюднення даних операції НАБУ "Мідас" про корупцію в енергетиці

10 листопада НАБУ проводило обшуку у ексміністра енергетики Галущенка

Одна з трьох постанов на звільнення посадовців — особиста заява

За словами Железняка, склалась цікава ситуація зі звільнення Галущенка та Гринчук, адже наразі є три постанови. Зокрема:

Від народного депутата Железняка по формулюванню "за корупцію"

Подання на звільнення від премʼєр-міністра Юлії Свириденко "у звʼязку з наявним конфліктом інтересів"

Заява на звільнення за власним бажанням

Постанова на звільнення Гринчук

При цьому Комітет енергетики, на думку нардепа, розгляне питання звільнення Гринчук з посади міністра енергетики у пʼятницю, 14 листопада, о 14:00. А от Комітет правової політики ймовірніше розгляне звільнення Галущенко з посади міністра юстиції на наступному тижні, але коли саме невідомо.

Нагадаємо, що ЗМІ вже нібито дізнались, хто може замінити Гринчук на посаді голови Міненерго. Кажуть, що в Офісі президента є один сильний кандидат, який пов'язаний з "Нафтогазом".

Раніше "Телеграф" розповідав, що бізнесмен Тимур Міндіч і Олександр Цукерман, які фігурують у корупційній схемі в енергетиці, потрапили під санкції президента України.