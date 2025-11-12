Розлучення і троє дітей: що відомо про особисте життя міністра юстиції Галущенка

У суді засвідчили, що у квартирі Галущенка ночувала міністерка енергетики Гринчук

Герман Галущенко — поки ще міністр юстиції України, який написав заяву про відставку на тлі корупційного скандалу в "Енергоатомі". Він перебував у шлюбі з підприємицею Ольгою Богдановою.

Ексдружина Галущенка реалізовується у сфері архітектури

Вона відкрила власне бюро Bogdanova Bureau

Колишня обраниця посадовця заснувала ТОВ "Простір 86"

Що відомо про особисте життя Германа Галущенка

Політик перебував у шлюбі з Ольгою Богдановою. Вона здобула освіту в Національному університеті будівництва та архітектури. Богданова є засновницею та арт-директоркою ТОВ "Простір 86" та партнеркою 2B.Group. У 2018 році Богданова створила власне архітектурне бюро — Bogdanova Bureau.

Ольга Богданова, фото з мережі

В інтерв'ю виданню Pragmatika.media Богданова розповідала, що її дитинство минуло в Києві. Батько працював інженером на заводі Туполєва, і вона часто приходила до нього на роботу. Коли Ользі було 7 років, тато загинув у залізничній катастрофі.

Моє дитинство пройшло в Києві, і воно було цілком звичайним. Мій тато був інженером на заводі Туполєва. Подобалося приходити на виробництво, де виготовляли деталі. Тато вчив мене малювати та працювати паяльником. Коли мені було сім років, тата не стало. Він загинув у залізничній катастрофі, і довгий час я про це не знала. Відчувала, що мамі важко, і не допікала її питаннями. Ольга Богданова

Богданова поділилась, що почала працювати ще у студентські роки. Вона креслила різні об'єкти, зокрема й готелю Radisson Blu. Згодом Ольга створила команду, яка складалась з візуалізатора та двох студентів.

На третьому курсі я почала підробляти. Приблизно в цей період у країні почався будівельний бум, наша професія стала потрібною. За рік я змінила кілька компаній, пробувала різне, шукала себе: креслила гардеробні, готувала робочі креслення готелю Radisson Blu. Ольга Богданова

Ольга Богданова створила бюро Bogdanova Bureau, фото Pragmatika.media

Невдовзі разом із Славою Балбеком вона створила проєкт 2B.Group. Пізніше вони з бізнес-партнером розділилися й створили окремі компанії — balbek bureau і Bogdanova Bureau.

Я прийшла до талановитого Слави Балбека і запропонувала йому партнерство. Він погодився, і ми запустили 2B.Group. Після нашого першого проєкту він упевнено сказав, що ми найкращі. Згодом ми залишили 2B.Group як загальний бренд і данину нашої історії, підписали договір про те, що не конкуруватимемо, і створили дві окремі компанії: balbek bureau і Bogdanova Bureau. Ольга Богданова

Колишня дружина Галущенка працює архітектором, фото з мережі

У 2021 році в офіційній декларації Галущенко вказував, що його дружина має 643 тисячі гривень доходу від підприємницької діяльності та 61,4 тисячі гривень зарплати в компанії "Простір 86". Також було вказано, що Богданова має 180 тисяч доларів готівкою.

Колишня дружина Галущенка володіє квартирою разом з матір'ю, скриншот декларації

Окрім цього, у власності Богданової є квартира площею 63,5 квадратних метрів у спільній власності з матір'ю та право користування авто Land Rover 2018 року випуску.

Колишня дружина Галущенка має право користування авто Land Rover, скриншот декларації

У Галущенка та Богданової є троє спільних дітей: син Максим і дві доньки — Вероніка та Стефанія. Судячи з того, що чиновник припинив вказувати дружину у деклараціях, вони розлучилися. Натомість Галущенко почав вносити у декларації четверту дитину — сина Льва. Хто є матір'ю дитини — достеменно невідомо.

Нардеп Ярослав Железняк на підставі стенограми судового засідання повідомив, що міністерка енергетики Світлана Гринчук ночувала у квартирі Галущенка. Це відбулося у ніч з 23 на 24 липня, а також 11-13 серпня. Зазначається, що посадовиця користувалася квартирою Галущенка і 28 липня. Це відбувалося, коли Гринчук обіймала посаду міністерки екології, а Галущенко — міністра енергетики.

Згідно з протоколом візуального спостереження Гринчук з 23 на 24 липня ночувала у Галущенка. 28 липня ще раз, при цьому хвіртку своїм ключем відмикала. Ще також з 11 на 13 серпня ночувала. Ярослав Железняк

Галущенко та Гринчук, фото з мережі

Деякі ЗМІ писали, що Галущенко розлучився з дружиною, з якою виховував трьох дітей, заради Гринчук. Утім, немає доказів, які б підтверджували таку інформацію.

