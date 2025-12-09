Зеленський готовий до виборів під час війни, але з однією умовою: головні заяви

Глава держави сказав, коли вибори можуть пройти

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до виборів. Зокрема він зазначив, що їхнє проведення можливе у найближчому майбутньому.

Обовʼязковою умовою є безпека для українців, яка може лягти вже не на плечі Україні. Відповідні заяви зробив глава держави під час пресконференції.

Що потрібно знати

Зеленський назвав строк, коли можливі вибори в Україні

Президент звернувся до партнерів, щоб ті забезпечили безпеку для виборців

Гарант Конституції обговорить з урядом зміни у законодавстві

"Я готовий до виборів. Я завтра буду в Україні і очікую пропозицій від партнерів, я очікую пропозицій від наших депутатів про законодавчі зміни, щоб провести вибори під час воєнного стану", – зазначив Зеленський.

Президент звернувся до США та європейськи партнерів з проханням забезпечити безпечне проведення виборів. Ба більше від глави держави навіть прозвучали конкретні строки.

"Так як це питання сьогодні підіймає президент США, наші європейські партнери, я відповім дуже коротко: я готовий до виборів. Мало того, я прошу зараз США, можна з європейцями, забезпечити безпеку для проведення виборів. І тоді наступні 60 днів Україна буде готова до проведення виборів, я особисто маю на це волю", — додав Зеленський.

Інші заяви президента:

Україна не веде переговорів з РФ, вони не виявляють жодної зацікавленості;

Якщо росіяни будуть готові до "енергетичного перемир'я" — Україна готова до цього.

Є три документи про світ. Рамковий документ із 20 пунктів — він постійно змінюється. Другий документ — про гарантії безпеки між Україною та США. Третій – відновлення після припинення вогню;

Україна та європейці ще не передали свій "мирний план" США. Сьогодні та завтра над ними працюватимуть радники з нацбезпеки. Зокрема доопрацьовують питання майбутнього членства України в ЄС.

Україна вже застосовує "Довгий Нептун", "Паляниця", "Фламінго" та "Сапсан".

Як тема виборів знову стала актуальною

Під час інтервʼю POLITICO президент США Дональд Трамп заявив, що настав час провести президентські вибори в Україні.

"Я вважаю, що Україна повинна провести вибори. Знаєте, вони використовують війну, щоб не проводити вибори, але я вважаю, що український народ мав би мати такий вибір. І, можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто б переміг, але виборів у них давно не було. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія", — заявив він.

Водночас зауважимо, що питання проведення виборів під час війни спливало в інформаційному просторі не раз. Але критичною є безпека для виборців, яку забезпечити в умовах повномасштабного вторгнення важко. Також закон передбачає, що кожен громадянин має мати можливість проголосувати.

Раніше "Телеграф" писав, що у соціальному опитуванні, яке провів центр SOCIS у середині жовтня 2025 року, українці виділили кількох лідерів, за яких віддали б свій голос на виборах президента, якщо такі проходили б цієї осені.