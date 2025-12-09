Частину Харківщини може затопити після удару Росії по греблі: скільки людей у ​​небезпеці

Головне, за словами Синєгубова, – сповістити населення

Після російського удару по греблі Печенізького водосховища існують ризики підтоплення сусідніх населених пунктів. У цьому випадку їх доведеться евакуювати тисячі громадян.

Що потрібно знати:

Росія випустила 7 ракет по критичній інфраструктурі

У 2022 році ворог уже бив по греблі Печенізького водосховища — план реагування вже є

Евакуювати можуть понад 10 тисяч людей

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Харківської ОВ Олег Синєгубов. За його словами, цими вихідними ворог запустив 7 ракет по критичній транспортній інфраструктурі. І тепер є ризики підтоплення населення, оскільки удари припали по одній з ключових для Харкова та Харківської області дамб.

Він нагадав, що у 2022 році росіяни вже били по цій греблі і вже тоді влада розробила план реагування. Наразі цей план дій був актуалізований та оновлений відповідно до нинішньої ситуації.

"У нас під відселення буде близько 13 тисяч людей, із них 3,5 тисячі це маломобільні люди. Тому всі засоби і наявні ресурси дозволять нам вчасно це зробити", — сказав Синєгубов.

Наслідки підриву греблі

Головне, за словами Синєгубова, – сповістити населення, щоб воно було потенційно готовим до заходів евакуації.

Із Купʼянського та Ізюмського районів тривають евакуаційні заходи. Будь-яка евакуація проводиться силовиками та військовими, бо цивільні туди заїхати вже не можуть.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про греблю на Харківщині, яку атакує Росія.