Кременчуцький НПЗ міг бути ціллю росіян? Що відомо про це підприємство

Окупанти кажуть, що знову "знищили" завод

У ніч на 15 червня Кременчук здригався від вибухів, після чого окупанти заявили про ураження місцевого нафтопереробного заводу. Насправді підприємство не функціонує вже третій рік поспіль через попередні обстріли.

Російські джерела стверджують, що завдали удару по НПЗ у Кременчуці, а пожежа на території нібито призвела до вторинної детонації (хоча насправді місцеві не чули ніяких подібних звуків). За їхніми словами, новий обстріл став найпотужнішим з початку війни.

Що відомо про Кременчуцький НПЗ

Кременчуцький НПЗ до атаки у 2022 році

Кременчуцький нафтопереробний завод побудували у 1966 році у Полтавській області. До початку повномасштабної війни він залишався найбільшим нафтопереробним підприємством України з проєктною потужністю 18,6 мільйона тонн на рік.

У 2022 році завод переробляв близько 3 мільйонів тонн нафти за рік, але це становило лише 16% від його можливостей. Підприємство раніше належало ПАТ "Укртатнафта", але після початку війни перейшло під державне управління.

Руйнування заводу

Як виглядає Кременчуцький НПЗ після атаки

Інфраструктуру НПЗ повністю знищили у квітні 2022 року під час перших масованих обстрілів. 12 травня того ж року росіяни додатково обстріляли об'єкт чотирма ракетами.

За дослідженням Київської школи економіки, у 2022 році завод втратив активів на 405 мільйонів гривень. Підприємство увійшло до трійки об'єктів з найбільшими втратами від російських ударів.

Знищення заводу призвело до нестачі пального на автозаправних станціях по всій країні. До війни НПЗ забезпечував паливом посівні кампанії, пасажирський та вантажний транспорт.

Завод давав роботу тисячам людей та наповнював бюджети різних рівнів. Відновлення його роботи планують лише після завершення війни.

Нагадаємо, раніше у Росії через пошкодження НПЗ підскочили ціни на бензин. Російська влада вже вживає заходів, щоб зробити наслідки менш відчутними