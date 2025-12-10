Терехов все пояснив. Навіщо Харків знову прикрасили до свят попри критику

Мер розповів правду про декорації

Харків засяяв новорічними вогнями, хоча на вулицях міста лунають сирени. Святкові інсталяції з'явилися біля оперного театру, у саду Шевченка та на станціях метро, але жодної гривні з міського бюджету на них не витратили.

Що треба знати:

Декор встановлено коштом бізнесу

Використали переважно торішні інсталяції

Локації: центр міста та метро

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов, пише місцеве видання "Думка". За його словами, всі композиції встановили за рахунок соціально відповідального бізнесу.

Жодної копійки бюджетних коштів ми не витратили. Це результат моїх домовленостей з бізнесом, з людьми, небайдужими до Харкова, наголосив мер.

Прикраси вже встановили у саду імені Шевченка, Центральному парку, біля сухого фонтану на площі Свободи та на деяких станціях метро. Міська влада використала здебільшого минулорічні декорації, що дозволило додатково зекономити кошти.

Навіщо святкувати під обстрілами: відповідь критикам

Терехов пояснив, чому місто традиційно прикрашають до більшості свят, незважаючи на війну та критику. За його словами, святкові локації покликані підтримувати людей у складний час.

"Хтось критикує мене, ось навіщо ви прикрашаєте місто до новорічних свят, навіщо ви до кожного свята прикрашаєте, але ж це емоції людини, емоції міста. І я пишаюся тим, що сьогодні в наше місто приїжджають на свята, тому що цікаво для гостей міста, для емоцій міста, для промоції міста і ми це робитимемо далі", — сказав мер.

Міський голова наголосив, що святкові локації — це не про розваги, а про підтримку людей. Декорації допомагають місту боротися з емоційною втомою, а гості та городяни приїжджають на святкові локації саме за відчуттям тепла та нормальності.

Де у Харкові можна побачити новорічні інсталяції

Основні святкові локації розташовані по всьому центру міста. Біля станції метро "Університет" навпроти Держпрому стоїть величезна постать Святого Миколая.

Святий Миколай у Харкові

У саду Шевченка на місці центрального фонтану встановили інсталяцію з фігурами на ковзанах, неподалік стоїть родина оленів. Алеї прикрашені сяючими ліхтарями, на одній із доріжок зроблена святкова арка.

Інсталяція з фігурами на ковзанах

Майданчик біля оперного театру прикрасили постаттю новорічного оленя, лускунчиками та ялинками з іграшками. Тут також облаштували фотозону "Незламний Харків".

Фотозона "Незламний Харків"

Перед Дзеркальним струменем встановили величезну сніжинку та ялинкові кулі, сам фонтан прикрасили святковою ілюмінацією. Біля будівлі міськради влаштували ще одну фотозону, а вздовж дороги зробили арку з сяючих куль.

Передсвятковий Харків

Традиція підземного свята: ялинка у метро

Головну новорічну ялинку міста традиційно встановили на станції метро "Університет". Тут також облаштували фотозони, а стелю прикрасила святкова ілюмінація.

Ця традиція з'явилася у 2022 році, коли розпочалася повномасштабна війна. З метою безпеки головну міську ялинку вперше перенесли під землю. У підземці також облаштували резиденцію Святого Миколая.

Головна ялинка Харкова

На станції метро "Історичний музей" теж стоїть ялинка та казковий будиночок. У грудні 2024 року святковими інсталяціями прикрасили ті самі локації у центрі Харкова.

В мерії наголосили, що з початку вторгнення місто не купувало нових прикрас — всі вони використовувалися раніше, зокрема до 2022 року. Багато фігур у минулі роки стояли у Центральному парку, а цього року прикрашають центр міста.

