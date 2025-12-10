Плюс один рік навчання: скоро харківські школярі будуть вчитися по нових правилах
-
-
У школах запрацює нова модель
Харківських школярів чекає ще один навчальний рік і новий формат старшої школи. З 2027 року в Україні запускають 12-річне навчання, а 10-12 класи стануть профільними.
Що треба знати:
- Старша школа стане профільною
- Учень сам обирає напрям
- Профіль можна змінити у 10 класі
Учні зможуть самі обирати напрям навчання і вивчати менше предметів, але глибше. Про це розповіла експерт швейцарсько-українського проекту DECIDE Яна Брусенцова, пише "Об'єктив".
Зміни відбуваються у рамках реформи "Нової української школи", яка переходить до профільного навчання у старших класах. Реформа вже триває кілька років і зараз переходить до етапу старшої ланки.
У нинішній моделі старшокласники вивчають багато дисциплін одночасно. З реформою дитина після 9 класу обиратиме профіль і матиме більше годин саме на предмети, які потрібні для вступу до вишу чи майбутньої професії.
Формат передбачає три напрями — мовно-літературний, соціально-гуманітарний та STEM. Вони різнитимуться набором спеціальних предметів, а базова частина (українська мова, математика тощо) залишиться для всіх.
Брусенцова зазначила, що у 10 класі діти матимуть адаптаційний рік, щоб визначитись остаточно. Якщо профіль не підійшов — його дозволять змінити.
Запровадження 12-річки почнеться у 2027 році, коли перші "нушівці" дійдуть до старшої школи. Саме ця група стане першою, хто вчитиметься рік довше і складатиме програму профільної старшої школи.
