Плюс один рік навчання: скоро харківські школярі будуть вчитися по нових правилах

У школах запрацює нова модель

Харківських школярів чекає ще один навчальний рік і новий формат старшої школи. З 2027 року в Україні запускають 12-річне навчання, а 10-12 класи стануть профільними.

Що треба знати:

Старша школа стане профільною

Учень сам обирає напрям

Профіль можна змінити у 10 класі

Учні зможуть самі обирати напрям навчання і вивчати менше предметів, але глибше. Про це розповіла експерт швейцарсько-українського проекту DECIDE Яна Брусенцова, пише "Об'єктив".

Зміни відбуваються у рамках реформи "Нової української школи", яка переходить до профільного навчання у старших класах. Реформа вже триває кілька років і зараз переходить до етапу старшої ланки.

У нинішній моделі старшокласники вивчають багато дисциплін одночасно. З реформою дитина після 9 класу обиратиме профіль і матиме більше годин саме на предмети, які потрібні для вступу до вишу чи майбутньої професії.

Де навчатимуться школярі після 9 класу

Формат передбачає три напрями — мовно-літературний, соціально-гуманітарний та STEM. Вони різнитимуться набором спеціальних предметів, а базова частина (українська мова, математика тощо) залишиться для всіх.

Брусенцова зазначила, що у 10 класі діти матимуть адаптаційний рік, щоб визначитись остаточно. Якщо профіль не підійшов — його дозволять змінити.

Як зміниться навчання

Запровадження 12-річки почнеться у 2027 році, коли перші "нушівці" дійдуть до старшої школи. Саме ця група стане першою, хто вчитиметься рік довше і складатиме програму профільної старшої школи.

