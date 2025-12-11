"Украинская Атлантида". Как советская власть затопила все село, заплатив людям копейки (фото)

Местных заставляли собственноручно разрушать дома

В советские времена во время строительства каскада гидроэлектрических станций (ГЭС) было затоплено немало сел. Одним из таких стало Бирки (Борки, Бирки-Рудневы) в Киевской области.

"Телеграф" расскажет о судьбе этого села. Заметим, что многие затопленные населенные пункты в Украине называют "украинской Атлантидой".

К этому названию причастно и село Бирки, которе ушло под воду в 1964 году. Этот населенный пункт вынужденно затопили из-за создания Киевского водохранилища и строительства ГЭС.

Строительство Киевской ГЭС. Фото: из выставки ВИКЗ

Село Борки (Бирки) на карте

Как рассказывают местные, передает "Фокус", советские власти делали все быстро и не боялись запугивать людей. Фактически у селян не было выбора, им приказывали, что до определенного числа нужно разобрать свой дом и вывезти стройматериалы. То есть местные своими же руками разрушали собственные дома.

"Помню как мама сильно плакала. Ей тогда заплатили чуть больше 1,5 тысячи рублей (сейчас это где-то 800-900 тыс. грн). Ну разве на эти деньги построишь новое жилье?", — вспоминает одна из местных, которой на время затопления села было 13 лет.

Надпись на доме в селе Бирки, к какому числу его нужно разобрать

Схема села Бирки, которое затопили в 1960-х

В то же время другие люди рассказывают, что, кроме денег, советские власти "подкупали" людей комфортной жизнью в городе или другом поселке. Ведь большинство затопленных населенных пунктов регулярно весной страдали от паводков. Ведь были довольно близко расположены к Днепру. Эти населенные пункты не имели нормальных дорог или электроэнергии.

Киевское водохранилище перед Вышгородом

Одна из местных вспомнила, что некоторые селяне даже своих похороненных родственников выкапывали и хоронили на других кладбищах. Однако многие затопленные населенные пункты скрывают на дне не только остатки домов, но и кладбища.

