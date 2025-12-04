Всім би і побільше: в Україні є село з чудернацькою назвою (фото)

Перша письмова згадка про село датується другою чвертю XVII ст

В Україні можна знайти безліч населених пунктів зі смішними та незвичайними назвами. Одне з них розташоване на Черкащині — село Деньги, яке має багату історію та свої легенди.

Село Деньги розташоване у Золотоніському районі Черкаської області, на річці Кропивна. Біля населеного пункту є стародавні кургани, могили та урочища. Цим селом колись проходив "Злодійський шлях".

Що відомо про село Деньги

Дороговказівник з такою назвою села точно привертає увагу мандрівників. Переносячи наголос з останнього на перший склад, в голові відразу крутяться думки про багатство та достаток. Але правильна вимова назви села — "Деньги́".

Село Деньги на Черкащині, Фото: vlasno.info

Згідно з однією з версій, свою назву селище отримало від татарського слова "теньга" (монета). У книзі "Історія козацьких сіл" Ф. І. Іващенко розповідається, що татари везли черговий податок і поряд із селом втратили сумку з грошима. Повз проходив мешканець села, підняв її й почав перераховувати гроші. Коли татари повернулися, вони забрали більшу частину, але юнакові залишили кілька монет. З того часу, мовляв, село і стало називатися "Деньги".

Ласкаво просимо до села Деньги

Існує й інша версія походження назви. За історичними даними, село Деньги було козацьким поселенням і тут розташовувалась Деньгівська сотня Кропивницького полку. Вона брала активну участь у Визвольній війні (1648–1654 років), героїчно захищаючи Україну у битвах під Корсунем, Пилявцями, Берестечком та іншими містами.

Як виглядає село Деньги в Україні, Фото: vlasno.info

У "Вікіпедії" йдеться про те, що перша письмова згадка про село датується другою чвертю XVII століття. На карті "Деньги" з’явилися у 1812 році, а до козацької історії село увійшло у 1920 році, коли в ньому розташувався табір Кінного полку Чорних Запорожців Армії УНР.

За часів встановлення радянської влади частину заможних жителів села було розкуркулено, а у 30-х роках десятки деньгівчан стали жертвами репресій. Місцеві жителі брали активну участь у боях на фронтах Другої світової війни.

Будинок культури у селі Деньги

Населення селища станом на 2018 рік становило 1160 осіб. Над "Деньгами" височить гора-глинище, звідки відкривається чудова панорама рівнинного українського села.

Навколо села Деньги розташовані кургани, Фото: Zolo.gov

