Українці не можуть купити квитки УЗ. З якими датами проблема і чому

Точна дата відновлення продажів невідома

Зранку 25 листопада в додатку та на порталі "Укрзалізниці" мали відкритись продажі квитків на 14 грудня. Однак о 8:00 та 9:00, як заплановано, цього не сталось. В УЗ вже пояснили в чому причина.

Що треба знати:

"Укрзалізниця" мала відрити продаж квитків за 20 днів до дати відправлення

Країни ЄС, Молдова та Україна оновлюють свій графік руху поїздів на 2026 рік

Після завершення цього процесу може змінитись час курсування рейсів по Україні

Як повідомляє кореспондент "Телеграфу", який намагався придбати квиток сполученням Запоріжжя-Львів на 14 грудня 2025 року, 25 листопада продажі УЗ не відкрила. Ба більше, проблеми спостерігаються з усіма напрямками без виключення.

Чому немає квитків на 14 грудня

Такий "збій" неабияк розбурхав мережу і у Facebook чимало користувачі почали писати коментарі під дописами "Укрзалізниці", аби з'ясувати, чому не відкрито продажі на квитки:

"Вітаю! А підкажіть, будь ласка, о 8:00 мали б відкритись продажі на квитки Кропивницький-Львів, але вже за 9:00 і немає. 20 днів — це на 14 грудня. Чи я прорахувалась, чи квитки будуть пізніше сьогодні? Дякую".

"Сьогодні 25.11 9.43 ранку. Де продаж на 14.12?? Знову "Укрзалізниця" буде брехати, що продаж був? Чому закрито продаж?".

В УЗ вже пояснили, чому 25 листопада продаж на квитки по Україні та за кордон не відкрили. Виявилось, що з 00:00 14 грудня 2025 року на території України, країн ЄС та Республіки Молдова вводиться новий графік руху пасажирських поїздів на 2026 рік у внутрішньому та міжнародному сполученні.

Тому тимчасово закритий продаж квитків внаслідок переходу на новий графік руху пасажирських поїздів. Це стосується навіть внутрішніх рейсів, адже вони залежать від міжнародного трафіку.

Чому УЗ не відкрила продажі квитків на 14 грудня

"Наразі міжнародний графік перебуває в стадії остаточного міждержавного узгодження, тому відкриття повного внутрішнього розкладу можливе лише після завершення цього процесу", — кажуть в УЗ.

В компанії додали, що на деякі поїзди, відправлення яких з 13 грудня, вже було введено нові графіки. Продаж квитків відновиться після фінального узгодження та технічної перевірки. Це може зайняти кілька днів.

