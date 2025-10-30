Будуть на вигляд як нові: українка показала, як прибрати заломи на шкіряному взутті (відео)

Дієвий спосіб із ТікТок, який не потребує додаткових витрат

У холодну пору року часто з’являється проблема: на шкіряному взутті швидко з’являються заломи, іноді всього за кілька днів. Це може статися через неправильний догляд або бути особливістю матеріалу, з якого виготовлені чоботи чи інша пара взуття.

Дехто з українців може бути переконаний, що усунути такі недоліки на чобітках неможливо. Проте одна користувачка ТікТок на ім'я Діана Головець запевнила, що цей дефект можна легко виправити.

Як прибрати заломи на взутті

Спершу візьміть кілька пар шкарпеток і щільно помістіть їх у взуття. Потім змочіть невеликий рушник водою і накладіть його зверху на взуття. Проведіть по вологому рушнику розігрітою паровою праскою (або феном), затримуючись на різних ділянках по 30 секунд.

Завдяки цьому методу заломи на шкіряному взутті зникнуть миттєво, а результат буде помітний одразу. Якщо помітите, що заломи стали меншими, але ще залишаються, процедуру можна повторити.

