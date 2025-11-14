Озимі у зоні ризику: як аномально тепла зима може зашкодити врожаю в Україні

Подібна ситуація вже спостерігалася в нашій країні минулого року

Попереду наближається тепла зима, яка сприятливо вплине на вирощування озимих культур, тому що в таких умовах вони добре перезимовують і не вимерзають. Однак аномально висока температура може мати негативний вплив.

Що потрібно знати:

Температура повітря взимку з високою ймовірністю буде 1-2 градуси вище за кліматичну норму

В Україні випало достатньо опадів, що дозволить посівам добре розвинутися цієї зими

Якщо середня температура за добу вище 5 градусів, вегетаційний період рослин не припиняється, вони входять в зиму ослабленими і можуть бути пошкоджені

Про це "Телеграфу" розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух у матеріалі: "Тепліше, вологіше, слизькіше: прогноз на зиму, який здивує навіть скептиків".

За її словами, висока температура взимку може зашкодити озимим культурам.

За умови, що середня за добу температура вище 5 градусів вегетаційний період у рослин не припиняється, вони входять у зиму ослабленими та можуть бути пошкоджені при різких похолоданнях або сильних хвилях холоду. За словами синоптика, подібна ситуація спостерігалася минулого року.

Коли немає снігу за сильних морозів, то, звичайно, це ризик як для озимих, так і для всіх інших культур, особливо теплолюбних. Вони просто вимерзнуть. Але якщо немає ні того, ні іншого, то це не матиме негативних наслідків зауважила Балабух.

Прогноз на зиму 2025-2026. Інфографіка: "Телеграф"

Вона додала, що зараз прогноз на зиму 2025/2026 років має нижчу, ніж зазвичай, надійність і потребує динамічного уточнення.

Це зумовлено тим, що окрім Ла-Ніньйо та квазідворічного коливання стратосферних вітрів, які є домінуючими процесами, що впливають на погодні умови північної півкулі взимку, є й інші непередбачувані фактори. Останні також можуть на них впливати та обумовлювати значну мінливість підсумувала співрозмовниця.

