Абсурдність зашкалює? В Україні знищують власний урожай, хто й чому це робить

Є господарства, де продукція досі у полі

В Україні склалася драматична ситуація з цибулею, урожай якої фермерам часто доводиться просто знищувати. Деколи це вигідніше, ніж збирати його.

Про це експерти розповіли у коментарі "Телеграфу",

Так,власник ФГ "Пан Білан" на Одещині Віталій Білан у коментарі ЗМІ розповів про реальні цифри: "Собівартість залежить від урожайності. Наразі цибуля високої якості коштує 7-8 гривень за кілограм. Це якщо вона отримала не лише азот, а й інші добрива, зокрема калій, профілактику від хвороб і була правильно зібрана".

Гуртовики забирають цибулю з поля в середньому за 3,50 гривні, зі складу – за 5 гривень за кілограм. У торговельних мережах овоч коштує від 8 гривень. У таких умовах заробляють ритейл і дистриб'ютори, але не фермери.

А директор ФГ "ЛАН АГРО" Василь Сасько поділився власним досвідом спроби здати продукцію на переробку:

На переробку можуть взяти по 2 гривні. І зібрати коштує тільки 2 гривні витрати на людей". Плюс доставка – ще 1,50 гривні. "А потім тобі скажуть: "А що ти таке привіз? Вона не підходить, бо трохи мілкувата. Мені треба велику на переробку – калібр від 7+ см. Забирай". І виникає питання: де викинути? А кажуть – щоб викинути, треба заплатити 10 тисяч гривень описав абсурдність ситуації фермер.

Міжнародний експерт із зберігання плодоовочевої продукції Павло Булгаков у коментарі "Телеграфу" підтвердив: "Є господарства, де цибуля досі в полі. У деяких вона примерзла. Деякі – вже заорюють поля з цибулею".

Ще два тижні тому цибулю в Дніпропетровській області закуповували за 4 гривні за кілограм, але через приморозки частина врожаю зіпсувалася.

Фермери зараз не спекулюють, вони прагнуть вижити. Бо якщо підуть у мінус, то не зможуть вирощувати на наступний рік. Загалом цьогоріч постраждали усі підсумував Булгаков

