На Харківщину суне погодний "армагеддон": коли саме синоптики попереджають про небезпеку

Погода на Харківщині у вихідні може створити серйозні труднощі для водіїв і пішоходів. Синоптики прогнозують сильний вітер і ожеледицю.

Що треба знати:

На Харківщині оголошено жовтий рівень погодної небезпеки

Пориви вітру сягатимуть 20 м/с

Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах

Через слизькі дороги та пориви вітру мешканців закликають бути максимально обережними. Про це попереджає Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У Харкові та Харківській області у суботу, 13 грудня, прогнозують небезпечні погодні умови. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру та ожеледь, яка утвориться у нічний час. На дорогах очікується ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту.

За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, протягом усієї доби по місту та області можливі пориви вітру швидкістю 15–20 м/с.

Пориви вітру у Харкові сягатимуть 19м/с за даними Ventusky

Протягом доби 13 грудня по місту та області очікуються пориви вітру, 15–20 м/с, вночі ожеледь. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий, зазначили синоптики.

Плопередження синоптиків

Раніше синоптики повідомляли, що морози у Харкові будуть нетривалими. Найхолоднішою прогнозують ніч на 16 грудня, після чого температура поступово почне зростати. За прогнозами, після середини місяця в регіоні можливе потепління, а денні температури сягатимуть +1…+7 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф писав, що при -10 градусах світла майже не буде. Ми розповідали, чи чекати такої температури у Харкові.