Пожежі, вибухи та підозрілі прильоти: Росію всю ніч атакували дрони (фото, відео)

Місцеві спостерігали яскраві спалахи в небі та чули гучні звуки атаки

У ніч на 16 листопада у низці російських міст пролунали вибухи. У Волгограді дрони атакували нафтопереробний завод, у Новвокуйбишевську Самарської області — ймовірно, був удар по підстанції і НПЗ.

Що потрібно знати:

Місцеві заявляли в соцмережах про щонайменше вибухи в Новокуйбишевську

У двох містах РФ виникли серйозні пожежі внаслідок атаки невідомими БПЛА

Через дронову загрозу "Росавіація" ввела обмеження на діяльність аеропорту Самари

Відповідну інформацію було опубліковано у соціальних мережах. З’явились і фото, на яких видно пожежі після прильотів у містах РФ.

Вибухи у Волгограді

Невідомий безпілотник влучив по багатоповерховому житловому будинку. Ймовірно, це сталося внаслідок роботи російського ППО. Або ж росіяни заглушили його РЕБ, внаслідок чого сталося падіння додому.

Волгоград на карті

Крім того, атака була по НПЗ "Лукойл". На місці сталася масштабна пожежа.

"ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка" — підприємство паливно-олійного профілю у Волгограді. Завод переробляє суміш малосірчистих західносибірських та нижньоволзьких нафт. Нафта надходить нафтопроводом Самара — Тихорецьк.

НПЗ "Лукойл"

Готова продукція відвантажується залізничним, річковим та автомобільним транспортом. Основним регіоном постачання нафтопродуктів є Південний федеральний округ, частина продукції відвантажується експорту. За даними на 2015 рік, обсяг переробки нафти становив 12,6 млн т, за потужності заводу 15,7 млн т/рік.

Вибухи у Самарській області

Вночі у Новокуйбишевську пролунала серія вибухів. У місцевих пабліках пишуть, що їх було не менше восьми у межах міста. Також росіяни скаржилися на яскраві спалахи у небі.

Новокуйбишевськ на карті

Як повідомляють OSINT-канали, дрони уразили Новокуйбишевський НПЗ. На опублікованих фото та відео видно, що на місці почалася пожежа.

"Новокуйбишевський нафтопереробний завод" — російський нафтопереробний завод у Самарській області. Входить до групи ПАТ "НК "Роснефть". Потужність НПЗ становить 8,8 млн тонн нафти на рік. На сьогоднішній день це найпотужніше нафтопереробне підприємство серед заводів самарської групи ПАТ "НК "Роснефть".

НПЗ виробляє паливо для всіх видів транспорту: автомобільного, авіаційного, залізничного, річкових та морських суден, компоненти мастил, бітуми, кокс, продукти нафтохімії. До речі, до цього завод уже неодноразово атакували невідомі дрони.

Новокуйбишевський нафтопереробний завод

Також у Telegram-каналах повідомляють, що у Самарській області був удар по підстанції.

Тривогу в області через загрозу БПЛА було оголошено близько 21:00 години 15 листопада. В результаті "Росавіація" запровадила обмеження на діяльність аеропорту Самари.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 6 листопада у Волгограді та Тулі пролунали вибухи.