Відео "бусифікації" - фейки? У ТЦК прокоментували гучну заяву нардепа

Спікер ТЦК розповів, хто знімає провокативні відео

Скандальні ролики про жорстку мобілізацію з'являються в інтернеті чи не щодня і багато-хто звинувачує ТЦК у свавіллі. А от нардеп Потураєв вважає, що відео "бусифікації" – фейки, створені штучним інтелектом. Проте у Полтавському військкоматі з цим не погоджуються. Там пояснили, як насправді з'являються провокативні ролики та хто їх створює.

Що треба знати:

Контент знімають громадяни України

Усі підписи до відео маніпулятивні

Застосування сили – крайній захід держави

Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповів спікер Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Детальніше читайте у матеріалі: "Де служать мобілізовані у віці 50+ і чому потрібно самим приходити до ТЦК — інтерв'ю спікера".

Роман Істомін пояснив, що такі відео знімають звичайні українці. Одні ухиляються від служби і чинять опір під час затримання. Інші фіксують це на камеру і поширюють у мережі з маніпулятивними підписами.

Спікер ТЦК наголосив: він не бачив жодного такого ролика з чесним описом ситуації. Усі підписи перекручують події та видають порушника за жертву.

Я не бачив жодного такого відео з чесним підписом. Хоча, по суті, це ж правда! наголосив Істомін.

Майор навів приклад, як виглядав би чесний підпис до такого ролика. За його словами, там мало б бути написано: людина не захотіла йти захищати країну, не прийшла в ТЦК за повісткою, тепер її затримує поліція. Вона ще й чинить опір, тому їй бризнули газом і посадили в машину. Але таких підписів ніхто не робить.

Істомін нагадав, як має працювати мобілізація за нормальних умов. Чоловік отримує повістку і приходить до військкомату з документами та речами. Проходить медкомісію, бере кілька днів на збори та їде до навчального центру.

Але, як каже майор Істомін, в Україні чомусь багато хто повістки ігнорує. Не приходить на виклики, не проходить комісії, не з'являється на відправку. Тому, за його словами, держава змушена застосовувати силу, бо інакше люди просто ухиляються. Вони не хочуть ні мобілізуватися, ні підписувати контракт добровільно.

А тим часом Росія окупувала вже близько 20 відсотків України. Ця цифра продовжує рости.

Це знищені міста і села, зруйновані людські долі, просто море страждань і горя, які несуть окупанти, підкреслив спікер ТЦК.

Зупинити агресора без поповнення армії неможливо, додав Роман Істомін.

Щодо заяви нардепа Потураєва, то він раніше говорив: громадські організації за допомогою штучного інтелекту проаналізували купу відео про роботу ТЦК. Результат показав, що майже всі ролики або зняті на окупованих територіях, або взагалі створені нейромережами.

Роман Істомін не може перевірити ці дані, бо не має відповідних інструментів. Проте за його власними спостереженнями більшість відео з Полтавщини справжні. Вони маніпулятивні за змістом, але самі події реальні. Цей контент знімають і поширюють українські громадяни.

