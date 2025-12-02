У ТЦК назвали три помилки громадян у спілкуванні з працівниками військкоматів

Чого не знають українці про працівників ТЦК

Під час зустрічі з військовими територіальних центрів комплектування (ТЦК) громадяни часто поводяться надмірно емоційно. Через це звичайні розмови інколи перетворюються на суперечки та конфлікти. У ТЦК пояснюють, що причина у поширених помилках, яких припускаються люди — є кілька простих моментів, яких українці постійно не враховують.

Що треба знати:

Працівник ТЦК — діючий військовослужбовець ЗСУ

Він виконує службові обов'язки та накази

Військовий не винен у ситуації з мобілізацією

Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповів спікер Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Детальніше читайте у матеріалі: "Де служать мобілізовані у віці 50+ і чому потрібно самим приходити до ТЦК — інтерв'ю спікера".

Майор Істомін пояснив, що цивільні не розуміють або забувають три ключові моменти. Найголовніша помилка полягає в тому, що люди не усвідомлюють кілька речей одночасно.

По-перше, перед ними стоїть військовослужбовець Збройних сил України. По-друге, він виконує свої службові обов'язки та накази. По-третє, цей військовий не має жодного відношення до причин мобілізації.

Громадяни часто звинувачують працівників ТЦК у різних речах. Їм дорікають, що на Україну напали росіяни, що депутати не воюють, що спочатку мають йти діти багатих. Також люди скаржаться, що не встигли оформити відстрочку або не взяли документи.

Військовослужбовець ТЦК у цьому всьому не винен! наголосив спікер.

Істомін порадив інший підхід до спілкування з представниками центрів комплектування. Замість звинувачень краще ввічливо привітатися з військовим. Можна запитати про його бойовий досвід, якщо є цікавість.

Я більш ніж упевнений: після почутого цей цивільний змінить свою заздалегідь заготовлену негативну думку про воїна, додав майор.

Спікер підкреслив, що більшість конфліктів виникають саме через нерозуміння статусу та функцій працівників ТЦК. Військові виконують свої обов'язки в рамках законодавства та наказів командування. Вони не приймають політичних рішень і не відповідають за систему мобілізації в цілому.

