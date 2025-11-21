Двоє жінок проти ТЦК. Що відомо про скандал з мобілізацією у Полтаві, який завершився госпіталізацією

Наразі правоохоронці нікого не затримували, але СБУ вже поінформована про вчинення кримінального правопорушення

Черговий інцидент між групою оповіщення ТЦК та СП й цивільними у Полтаві закінчився госпіталізацією сержанта ЗСУ. Травму стопи чоловік отримав під час виконання службових завдань на одній з вулиць неподалік зупинки громадського транспорту "Мотель".

Судячи з відео, яке потрапило у соцмережі, дві жінки вступили у "рукопашний бій" з військовослужбовцями. З неофіційних джерел "Телеграф" дізнався, що в службовому автомобілі, біля якого сталася сутичка, перебував чоловік однієї з них, який підпадав під мобілізацію.

"Невідомі жінки спочатку намагалися перешкоджати їм виконувати службові обов’язки, а потім одна з них штовхнула сержанта Збройних Сил України під автомобіль так, що той переїхав йому ногу. Звісно ж наші військові мають поняття честі і не стали відповідати їй взаємністю. На місце події були викликані наряд патрульної поліції та екстренна медична допомога", — йдеться в офіційному повідомленні Полтавського обласного ТЦК та СП.

На відео видно, що у якийсь момент жінка у білому спортивному костюмі, намагаючись витягнути чоловіка з автівки, з силою відштовхує військового, внаслідок чого він не втримується й падає обличчям на асфальт. У цей момент водій різко рушає з місця, переїжджаючи ногу своєму колезі.

"У результаті інциденту сержант отримав роздроблення стопи, він потребуватиме довготривалого лікування, — прокоментував "Телеграфу" речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. — Повідомлення щодо вчинення кримінального правопорушення направлено до СБУ".

За інформацією речника поліції Полтави Василя Зуба, за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією частина 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення Правил дорожнього руху, що призвело до середньої тяжкості тілесного ушкодження). Досудове розслідування, яке має з’ясувати обставини події, триває. Наразі правоохоронці нікого не затримували.

Про те, чи вдалося жінці "звільнити" свого чоловіка від мобілізації, повідомлень нема.

