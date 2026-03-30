На кордоні з Україною вже є черги. Які пункти обрати, аби не чекати годинами

Ажіотаж на КПП тільки починається у зв'язку зі святами

З наближенням Великодня, який цього річ святкують 5 або 12 квітня, навантаження на українському кордоні зросло. Прикордонники закликають громадян та гостей країни обирати менш завантажені пункти пропуску.

Як зазначила Державна прикордонна служба України, найбільша кількість людей від 30 березня фіксується на пунктах "Краківець – Корчова" та "Шегині – Медика".

Втім, аби уникнути довгого очікування та перевантаження контрольно-пропускних пунктів, людям радять обирати альтернативні. Йдеться про "Угринів – Долгобичув", "Рава-Руська – Хребенне", "Грушів – Будомєж", "Нижанковичі – Мальховіце", "Смільниця – Кросценко".

Яка ситуація на кордоні з Польщею

Зауважимо, що усі вище перераховані пункти знаходяться на кордоні між Україною та Польщею. Враховуючи те, що період приїзду українців до великодніх свят тільки почався, ймовірніше, далі ситуація може погіршитись і черги збільшаться.

Нагадаємо, що для перетину кордону Україна-Польща в обидва напрямки українцям, окрім документів, треба мати з собою ще гроші. Сума готівки в гаманці залежить від терміну перебування за кордоном.

У 2026 році українцям достатньо мати при в'їзді до Польщі:

300 злотих (3 500 грн ) — для поїздки до 4 днів;

) — для поїздки до 4 днів; 75 злотих (900 грн) на кожен день — для поїздки тривалістю більше 4 днів

Раніше "Телеграф" розповідав, які зміни очікують українців з 1 квітня.