На границе с Украиной уже есть очереди. Какие пункты выбрать, чтобы не ждать часами

Ажиотаж на КПП только начинается в связи с праздниками

С приближением Пасхи, которую в этом году празднуют 5 или 12 апреля, нагрузка на украинской границе возросла. Пограничники призывают граждан и гостей страны выбирать менее загруженные пункты пропуска.

Как отметила Государственная пограничная служба Украины, наибольшее количество людей от 30 марта фиксируется на пунктах "Краковец – Корчёва" и "Шегини – Медика".

Впрочем, чтобы избежать долгого ожидания и перегрузки контрольно-пропускных пунктов, людям советуют выбирать альтернативные. Речь идет о "Угринов – Долгобычев", "Рава-Русская – Хребенне", "Грушев – Будомеж", "Нижанковичи – Мальховице", "Смельница – Кросценко".

Какая ситуация на границе с Польшей

Все вышеперечисленные пункты находятся на границе между Украиной и Польшей. Учитывая, что период приезда украинцев к пасхальным праздникам только начался, вероятнее, дальше ситуация может ухудшиться, и очереди увеличатся.

Напомним, что для пересечения границы Украина-Польша в оба направления украинцам, кроме документов, нужно иметь с собой еще деньги. Сумма наличных в кошельке зависит от срока пребывания за границей.

В 2026 году украинцам достаточно иметь при въезде в Польшу:

300 злотых (3 500 грн ) — для поездки до 4 дней;

) — для поездки до 4 дней; 75 злотых (900 грн) на каждый день – для поездки продолжительностью более 4 дней

