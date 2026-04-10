В Україні можуть з'явитися нові пам'ятні дати: серед них — і день знищення крейсера "Москва"

Ініціативи вже передали на розгляд парламентських комітетів

У Верховній Раді зареєстрували одразу чотири проєкти постанов (№15154–15157), якими пропонується запровадити нові державні пам’ятні дати. Їхнім автором є народний депутат IX скликання від партії "Слуга народу" Микола Стефанчук.

Наразі проєкти скерували на розгляд комітетів. Примітно, що одна з ініціатив фактично закріплює на державному рівні дату, яка вже вшановується в суспільстві.

Які дати пропонують встановити

День морської звитяги України

Його пропонують відзначати 13 квітня — у день знищення ракетного крейсера "Москва". Саме тоді Військово-Морські Сили ЗСУ уразили флагман Чорноморського флоту РФ двома ракетами комплексу "Нептун". У пояснювальній записці наголошується, що це був перший випадок знищення флагмана флоту з часів Другої світової війни.

Крейсер "Москва"

День пам’яті "Розстріляного відродження"

Його пропонують відзначати щороку 3 листопада. Йдеться про вшанування покоління українських митців 1920–1930-х років, яке було знищене радянською владою. Кульмінацією репресій став масовий розстріл понад 1100 осіб у Сандармоху в 1937 році. Метою є державне визнання масштабу трагедії, популяризація спадщини діячів культури та формування суспільного імунітету до тоталітаризму.

День українського Кіборга

Пропонується встановити 20 січня — на честь захисників Донецького аеропорту. Ця дата вже фактично відзначається, але її хочуть закріпити на рівні Верховної Ради (зараз вона відзначається згідно зі спільним наказом міністра оборони України та головнокомандувача Збройних Сил України). Нагадаємо, оборона ДАПа тривала 242 дні — з травня 2014 року по січень 2015 року. Українських військових, які тримали оборону, називають "кіборгами" за їхню стійкість і незламність.

Диспетчерська вежа, яку утримували українські бійці/ Вікіпедія

День української правової традиції

Його пропонують відзначати 28 травня. Згідно з поясненням — ініціатива має підкреслити тяглість української правової культури — від "Руської правди" Ярослава Мудрого до Конституції Пилипа Орлика. У поясненні наголошується, що Україна має понад тисячолітню правову традицію і є частиною європейського правового простору. Запровадження цієї дати також розглядається як відповідь на спроби РФ привласнити українську історико-правову спадщину.

Загалом Стефанчук запропонував 5 проєктів

Зауважимо також, що Стефанчук запропонував Постанову про відзначення 50-річчя заснування Української Гельсінської групи 9 листопада 2026 року.

