В Украине могут появиться новые памятные даты: среди них — и день уничтожения крейсера "Москва"

Инициативы уже передали на рассмотрение парламентских комитетов

В Верховной Раде зарегистрировали сразу четыре проекта постановлений (№15154–15157), которыми предлагается ввести новые государственные памятные даты. Их автором является народный депутат IX созыва от партии "Слуга народа" Николай Стефанчук.

В настоящее время проекты были направлены на рассмотрение комитетов. Примечательно, что одна из инициатив фактически закрепляет на государственном уровне дату, которая чествуется в обществе.

Какие даты предлагают установить

День морской славы Украины

Его предлагают отмечать 13 апреля — в день уничтожения ракетного крейсера "Москва". В это время Военно-Морские Силы ВСУ поразили флагман Черноморского флота РФ двумя ракетами комплекса "Нептун". В пояснительной записке отмечается, что это был первый случай уничтожения флагмана флота со времен Второй мировой войны.

Крейсер "Москва"

День памяти "Расстрелянного возрождения"

Его предлагают отмечать ежегодно 3 ноября. Речь идет об увековечении поколения украинских художников 1920-1930-х годов, которое было уничтожено советской властью. Кульминацией репрессий стал массовый расстрел более 1100 человек в Сандармохе в 1937 году. Целью является государственное признание масштаба трагедии, популяризация наследия деятелей культуры и формирование общественного иммунитета к тоталитаризму.

День украинского Киборга

Предлагается установить 20 января — в честь защитников Донецкого аэропорта. Эта дата уже фактически отмечается, но ее хотят закрепить на уровне Верховной Рады (сейчас он отмечается согласно совместному приказу министра обороны Украины и главнокомандующего Вооруженными Силами Украины). Напомним, оборона ДАПа длилась 242 дня — с мая 2014 года по январь 2015. Украинских военных, державших оборону, называть "киборгами" за их стойкость и несокрушимость.

Диспетчерская башня, удерживаемая украинскими бойцами/ Википедия

День украинской правовой традиции

Его предлагают отмечать 28 мая. Согласно объяснению, инициатива должна подчеркнуть тягость украинской правовой культуры — от "Русской правды" Ярослава Мудрого до Конституции Филиппа Орлика. В объяснении отмечается, что Украина имеет более чем тысячелетнюю правовую традицию и является частью европейского правового пространства. Введение этой даты также рассматривается как ответ на попытки РФ присвоить украинское историко-правовое наследие.

Всего Стефанчук предложил 5 проектов

Отметим также, что Стефанчук предложил постановление о праздновании 50-летия основания Украинской Хельсинкской группы 9 ноября 2026 года.

