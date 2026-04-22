Як у Лондоні: в Україні знайшли будівлю, схожу на Букінгемський палац

Симетрія, колони та фронтони створюють візуальний ефект

Побачити Букінгемський палац не виїжджаючи з України майже реально — дуже схожа на нього будівля Миколаївської міської ради. Попри те, що вона побудована на 250 років пізніше, стиль має спільні джерела.

Будівлі дійсно вражають спільними рисами — симетричний фасад, виділена центральна частина, колонади, навіть трикутний фронтон над центральною частиною. Загалом будівлі об'єднує неокласичний стиль побудови.

Букінгемський палац не одразу так виглядав

Букінгемський палац перед тим як набути знайомого вигляду був збудований у 1703 в стилі англійського барокко, та з того часу кілька разів перебудовувався. Найбільш ґрунтовно — Джоном Нешем в 1820–1830-х, коли він і набув основних рис — добудували крила, додались колони, фронтони, облицювання світлим каменем, яке навіть стало "візитівкою" неокласицизму.

Миколаївська міська рада

Міська рада в Миколаєві переживала кілька етапів розвитку. Раніше будівля також мала колони та була виконана у класичному стилі.

Проте простояти століття їй не вдалось. Будинок Ради був повністю знищений під час Другої світової.

У 1951–1954 роках архітектори Сергій Косенко, Михайло Бабаян, інженер Гутман Порецький, за участі Йосипа Пейсахіса звели будинок Міськради. Її називали прикладом сталінського неокласицизму — три портики з колонами, фронтон зі шпилем, світлий рожевий та сірий граніт на стінах тощо.

Риси дуже схожі на один із найвідоміших зразків неокласицизму взагалі — палац у Британії. Всередині також було чим похвалитись — штучний мармур, ліпнина, та до королівських інтер'єрів далеко.

Раніше "Телеграф" розповідав про схожість українського Дністровського каньйону та Гранд-каньйону в США. Вони обидва створені річками.