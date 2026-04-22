Укр

Как в Лондоне: в Украине нашли здание, похожее на Букингемский дворец

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Оба здания выполнены в неоклассическом стиле Новость обновлена 22 апреля 2026, 11:30
Симметрия, колонны и фронтоны создают визуальный эффект.

Увидеть Букингемский дворец, не выезжая из Украины, почти реально — очень похоже на него здание Николаевского городского совета. Несмотря на то, что она построена 250 лет позже, стиль имеет общие источники.

Постройки действительно поражают общими чертами – симметричный фасад, выделенная центральная часть, колоннады, даже треугольный фронтон над центральной частью. В общей сложности здания объединяет неоклассический стиль постройки.

Скриншот сообщения-сравнения двух зданий

Букингемский дворец не сразу так выглядел

Букингемский дворец перед тем как приобрести знакомый вид был построен в 1703 году в стиле английского барокко, и с тех пор несколько раз перестраивался. Наиболее основательно — Джоном Нэшем в 1820-1830-х, когда он и приобрел основные черты — достроили крылья, добавились колонны, фронтоны, облицовка светлым камнем, которая даже стала "визиткой" неоклассицизма.

Букингемский дворец/ Wikipedia

Городской совет в Николаеве переживал несколько этапов развития. Раньше здание также имело колонны и было выполнено в классическом стиле.

Городская управа Николаева на старом фото
Городская управа Николаева на старом фото/ Wikipedia

Однако простоять столетие ей не удалось. Дом Советов был полностью уничтожен во время Второй мировой войны.

Здание горсовета Николаева во время Второй мировой
Здание горсовета Николаева во время Второй мировой/Скриншот хроники

В 1951–1954 годах архитекторы Сергей Косенко, Михаил Бабаян, инженер Гутман Порецкий, с участием Иосифа Пейсахиса построили дом Горсовета. Ее называли примером сталинского неоклассицизма — три портика с колоннами, фронтон со шпилем, светлый розовый и серый гранит на стенах и т.д.

Городской совет Николаева – современный вид
Городской совет Николаева — современный вид/ igotoworld.com

Черты очень похожи на один из самых известных образцов неоклассицизма вообще дворец в Британии. Внутри тоже было чем похвастаться — искусственный мрамор, лепнина, и до королевских интерьеров далеко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о сходстве украинского Днестровского каньона и Гранд-каньона в США. Они оба созданы реками.

Теги:
#Великобритания #Николаев #Букингемский дворец #Городской совет #Неоклассицизм