Как в Лондоне: в Украине нашли здание, похожее на Букингемский дворец

Симметрия, колонны и фронтоны создают визуальный эффект.

Увидеть Букингемский дворец, не выезжая из Украины, почти реально — очень похоже на него здание Николаевского городского совета. Несмотря на то, что она построена 250 лет позже, стиль имеет общие источники.

Постройки действительно поражают общими чертами – симметричный фасад, выделенная центральная часть, колоннады, даже треугольный фронтон над центральной частью. В общей сложности здания объединяет неоклассический стиль постройки.

Скриншот сообщения-сравнения двух зданий

Букингемский дворец не сразу так выглядел

Букингемский дворец перед тем как приобрести знакомый вид был построен в 1703 году в стиле английского барокко, и с тех пор несколько раз перестраивался. Наиболее основательно — Джоном Нэшем в 1820-1830-х, когда он и приобрел основные черты — достроили крылья, добавились колонны, фронтоны, облицовка светлым камнем, которая даже стала "визиткой" неоклассицизма.

Букингемский дворец/ Wikipedia

Николаевский городской совет

Городской совет в Николаеве переживал несколько этапов развития. Раньше здание также имело колонны и было выполнено в классическом стиле.

Городская управа Николаева на старом фото/ Wikipedia

Однако простоять столетие ей не удалось. Дом Советов был полностью уничтожен во время Второй мировой войны.

Здание горсовета Николаева во время Второй мировой/Скриншот хроники

В 1951–1954 годах архитекторы Сергей Косенко, Михаил Бабаян, инженер Гутман Порецкий, с участием Иосифа Пейсахиса построили дом Горсовета. Ее называли примером сталинского неоклассицизма — три портика с колоннами, фронтон со шпилем, светлый розовый и серый гранит на стенах и т.д.

Городской совет Николаева — современный вид/ igotoworld.com

Черты очень похожи на один из самых известных образцов неоклассицизма вообще дворец в Британии. Внутри тоже было чем похвастаться — искусственный мрамор, лепнина, и до королевских интерьеров далеко.

