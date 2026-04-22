Чому жовтіє зелена цибуля: цей лайфхак із Китаю врятує ваш урожай

Цей секретний інгредієнт стане чудовим підживленням

Кожен дачник хоч раз стикався з прикрою ситуацією: ще вчора соковите і яскраво-зелене пір’я зеленої цибулі раптово починає бліднути і покриватися жовтизною з самих кінчиків. Багато хто відразу звинувачує посуху або шкідників, проте в більшості випадків рослині просто не вистачає "сил" для зростання.

Існує ефективний спосіб повернути грядкам насичений колір за допомогою того, що більшість з нас щоранку викидає на сміття. Поділилася порадами китаянка Юн у своєму блозі The Planting Key.

Чому пожовкла зелена цибуля

Пожовтіння кінчиків цибулі (хлороз) найчастіше сигналізує про дефіцит азоту. Цибуля — культура "ненажерлива", і якщо ґрунт виснажений, він починає забирати поживні речовини зі старого листя, щоб підтримати зростання нових. Також причинами можуть бути неправильний полив (надто холодна вода або пересихання верхнього шару ґрунту) та різкі перепади температури.

Як врятувати врожай

Юн пропонує ефективний лайфхак – використовуйте кавову гущу. Це м’яке джерело азоту, яке вивільняється поступово, не обпалюючи ніжне коріння цибулі. Крім того, вона злегка підкислює ґрунт і покращує його структуру, утримуючи вологу біля неглибокого коріння.

Що потрібно робити

Зберіть залишки завареної кави і дайте їм висохнути, щоб уникнути появи плісняви. Акуратно розподіліть гущу навколо цибулин, злегка розпушивши землю. Після внесення гущі полийте цибулю водою кімнатної температури.

До речі, цей спосіб не тільки поверне пір'ям насичений зелений колір, але й відлякає деяких шкідників, наприклад, цибулеву муху, яка не переносить різкий запах кави.