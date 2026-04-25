Заморозки до -5 накриють Україну. Як квітнева зима вдарила по плодових деревах

Рослини найбільш вразливі у період квітнення

Цьогоріч заморозки та непогода вже завдали збитків плодовим деревам. Зокрема абрикосам та персикам, однак погода ще не стабілізувалась належним чином.

Про це "Телеграфу" розповіла начальниця відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко.

За її словами, заморозки ще не відпустили Україну, тому повністю оцінити збитки плодовим деревам важко. Але вже можна говорити про втрату частини врожаю ранніх кісточкових — абрикосу, персика, аличі, можливо ягідних та винограду.

Сніг в Україні наприкінці квітня 2026

Тобто йдеться про рослини, які вже зацвіли. Саме в період цвітіння культури особливо вразливі до холодів, тому навіть короткочасні заморозки можуть зашкодити майбутнім плодам.

"Розмір втрат залежить від кліматичних особливостей території, на якій зафіксовано явище, конфігурації саду, поля, виду та сорти культури та найголовніше — стадії розвитку культури, що визначає її вразливість, оцінити збитки можна після заморозків", — каже експертка.

Як зазначив голова Асоціації "Укрсадпром" Тарас Минко, у зв’язку з промерзанням дерев може бути дефіцит та підвищення ціни на окремі ягоди та фрукти.

Коли Україну знову накриють заморозки

За даними Укргідрометцентру, з 26 по 28 квітня Україну очікує значне погіршення погоди. Так, у більшості південних, центральних, Харківській та Сумській областях грози, в окремих районах град та шквал 15-20 м/с. На 26 квітня оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

"Вночі 27 та 28 квітня в повітрі заморозки 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий); на півдні, 27 квітня і на південному сході країни на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий)", — йдеться у повідомленні.

Погода в Україні 26 квітня

Погода в Україні 27 квітня

