Готуються до "ядерки"? В Києві побудували два протирадіаційних укриття

На Оболоні вже стали до ладу перші укриття на випадок радіаційної небезпеки

В Києві почали будувати протирадіаційні укриття. Перші два укриття такого типу вже побудовано на Оболоні, скоро буде побудовано й інші подібні об'єкти.

Про це розповів голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик в ефірі "Київського часу". За його словами, такі укриття — не тимчасові конструкції, а капітальні об'єкти. Вони розраховані на довготривале перебування людей.

За його словами, окрім протирадіаційних укриттів, паралельно створюються мобільні невеликі укриття. Вони можуть врятувати під час обстрілу. Укриття такого типу встановлюватимуть в районах, де немає підземних укриттів, а перебувати в них зможуть від 25 до 50 осіб одночасно.

"Зараз закладали очікувану вартість по 5 мільйонів гривень. Може, буде коштувати 3 мільйони", — додав Фесик.

Зазначимо, інформація про створення протирадіаційних укриттів з'явилася на тлі проблем із тимчасово окупованою росіянами Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС). Тривала відсутність електропостачання на ЗАЕС викликає чимале занепокоєння у суспільстві. Адже цю ситуацію порівнюють з "Фукусімою". Та виникає питання: чи дійсно над Україною нависла загроза ядерної катастрофи.

Загроза ядерної війни?

Додамо, що влітку Росія та США обмінялися заявами щодо ядерної зброї. Так, після ультиматуму президента США Дональда Трампа Росії погодитися на мирні переговори протягом спочатку 50, а потім взагалі 10-12 днів, Кремль випустив на арену експрезидента РФ Дмитра Медведєва. Відомий своїм алкоголізмом, той у звичній манері відповів на ультиматум і пригрозив США війною. Це була велика помилка: Трамп моментально відреагував, назвавши Медведєва "невдалим колишнім президентом", який все ще вважає себе главою Кремля і порадив "стежити за своїми словами".

31 липня Медведєв спробував парирувати відповідь Трампа, погрожуючи так званою "мертвою рукою" (російський автоматизований комплекс, який дозволяє запускати ядерну зброю по ворогові навіть без участі людини у разі, якщо ворог завдав свого удару першим — росіяни стверджують, що він існує в реальності, а не є вигадкою радянської пропаганди). У відповідь на це Трамп наказав розмістити атомну зброю ближче до кордонів з Росією, а потім дав зрозуміти, що готовий до війни з Росією – у тому числі до ядерної. А "Телеграф" підрахував, у кого більше "ядерки" та порівняв арсенали США й РФ.