Кондиціонер не знадобиться: існують рослини, які можуть охолодити вашу кімнату
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Ці рослини очистять повітря у вашому домі
У літню спеку актуальним питанням стає, як охолодитися. Рішенням можуть стати деякі кімнатні рослини, які охолоджують повітря, а ще очищують його. Це один із способів, як зробити комфортну температуру в приміщенні без приладів.
Рослинам характерний процес транспірації — випаровування води з поверхні листків. Це захищає їх від перегріву та знижує температуру листя на кілька градусів. Такий процес додає повітрю вологості і в кімнаті стає свіжіше. Видання Irish Star назвало п'ять рослин, які зроблять у вашому домі приємний мікроклімат.
Пальма арека
Ця рослина здатна до швидкої транспірації — виділення в повітря багато вологи. Їй не потрібно великої кількості світла та особливих умов для розвитку. Тож догляд за пальмою не займатиме багато часу.
Водночас пальма арека додасть екзотики у ваш будинок чи квартиру і матиме красивий вигляд у поєднанні з іншими кімнатними рослинами.
Бостонська папороть
Бостонська папороть добре виділяє вологу, тож повітря стане у рази чистішим. Її найкраще ставити у ванних кімнатах і кухнях, оскільки їй потрібне вологе середовище. Вимоги цієї рослини у догляді є більшими, ніж у пальми ареки. Вона потребує постійного обприскування та високої вологості.
Алое вера
Алое вера оптимально зберігати у прохолодному місті. Водночас перевагою цієї рослини є те, що вона не потребує багато води. Тож це хороший варіант для тих, хто не має багато часу, аби доглядати за насадженнями.
Алое вера очищає повітря від шкідливих речовин і зволожує його, тож температура повітря у домі стає нижчою. Найкраще розміщувати цю рослину у спальні або там, де ви проводите багато часу.
Лілія миру
Лілія миру приваблює своїми ніжними квітами кремового відтінку, адже має красивий вигляд у будь-якому приміщенні. Вона добре очищає повітря, роблячи його свіжим і приємним. До речі, інша назва рослини — спатифілум. Квіти поглинають хімічні речовини та розщеплюють їх у землі.
Сансев'єрія
Цю рослину у народі часто називають "Щучий хвіст", тож це може бути більш впізнаваною назвою для вас. Сансев'єрія здатна очищувати повітря від шкідливих сполук і має охолоджувальний ефект.
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