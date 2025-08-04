Кондиціонер не знадобиться: існують рослини, які можуть охолодити вашу кімнату

Ці рослини очистять повітря у вашому домі

У літню спеку актуальним питанням стає, як охолодитися. Рішенням можуть стати деякі кімнатні рослини, які охолоджують повітря, а ще очищують його. Це один із способів, як зробити комфортну температуру в приміщенні без приладів.

Рослинам характерний процес транспірації — випаровування води з поверхні листків. Це захищає їх від перегріву та знижує температуру листя на кілька градусів. Такий процес додає повітрю вологості і в кімнаті стає свіжіше. Видання Irish Star назвало п'ять рослин, які зроблять у вашому домі приємний мікроклімат.

Пальма арека

Ця рослина здатна до швидкої транспірації — виділення в повітря багато вологи. Їй не потрібно великої кількості світла та особливих умов для розвитку. Тож догляд за пальмою не займатиме багато часу.

Пальма арека, фото faterra.com

Водночас пальма арека додасть екзотики у ваш будинок чи квартиру і матиме красивий вигляд у поєднанні з іншими кімнатними рослинами.

Бостонська папороть

Бостонська папороть добре виділяє вологу, тож повітря стане у рази чистішим. Її найкраще ставити у ванних кімнатах і кухнях, оскільки їй потрібне вологе середовище. Вимоги цієї рослини у догляді є більшими, ніж у пальми ареки. Вона потребує постійного обприскування та високої вологості.

Бостонська папороть, фото Freepik

Алое вера

Алое вера оптимально зберігати у прохолодному місті. Водночас перевагою цієї рослини є те, що вона не потребує багато води. Тож це хороший варіант для тих, хто не має багато часу, аби доглядати за насадженнями.

Алое вера, фото Freepik

Алое вера очищає повітря від шкідливих речовин і зволожує його, тож температура повітря у домі стає нижчою. Найкраще розміщувати цю рослину у спальні або там, де ви проводите багато часу.

Лілія миру

Лілія миру приваблює своїми ніжними квітами кремового відтінку, адже має красивий вигляд у будь-якому приміщенні. Вона добре очищає повітря, роблячи його свіжим і приємним. До речі, інша назва рослини — спатифілум. Квіти поглинають хімічні речовини та розщеплюють їх у землі.

Лілія миру, infoportal.in.ua

Сансев'єрія

Цю рослину у народі часто називають "Щучий хвіст", тож це може бути більш впізнаваною назвою для вас. Сансев'єрія здатна очищувати повітря від шкідливих сполук і має охолоджувальний ефект.

Сансев'єрія, фото Pinterest

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