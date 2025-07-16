У ДТЕК попередили про підступність кондиціонера. Дивіться, скільки ви можете заощадити

Енергетики радять чистити фільтри кондиціонера щонайменше раз на місяць

Кондиціонер споживає чимало електроенергії, у літню спеку через нього платіжка може зрости на 1900 гривень на місяць. При цьому, енергетики не радять виставляти температуру нижче 24 градусів, адже кожен градус нижче збільшить суму платежу на 8%.

У ДТЕК нагадали, що в умовах спеки кондиціонер може вийти з ладу швидше, або просто "з'їдати" купу зайвої електроенергії. Температуру бажано тримати в межах 24-26 градусів.

"Якщо ставите менше, кожен градус нижчий 22 додає до рахунку до 8%", — пояснили у ДТЕК.

Щоб знизити ризик поломки техніки та суму у платіжках, енергетики радять чистити фільтри кондиціонера щонайменше раз на місяць. Також хоча б раз на рік треба викликати майстра, щоб перевірити систему.

Скільки коштує місяць роботи кондиціонера

У середньому кондиціонер в кімнаті 18-20 квадратних метрів споживає від 2,2 до 3,36 кВт/год. Якщо він працюватиме приблизно 6 годин (з 12:00 до 18:00) щодня, то в день це обійдеться у 64,65 грн. За місяць (30 днів) "набіжить" 1 939 гривень, буде використано близько 360 кВт електроенергії.

На скільки збільшиться платіжка, якщо знизити температуру нижче 22 градусів

Таким чином, враховуючи, що 8% від 1 939 грн дорівнює 155,12, зниження температури лише на 2 градуси (з 22 до 20) обійдеться (155,12 × 2) у 310,24 грн. Комфортна температура для людини в приміщенні зазвичай складає в межах від 20 до 22 градусів. Якщо тримати її на рівні 22 градусів, ви не дуже сильно відчуєте різницю, а зекономити зможете 310 гривень в місяць, майже 1000 гривень за три літніх місяці.

Раніше "Телеграф" розповідав, як охолодити приміщення без кондиціонера. Створити прохолоду у спеку можна і без нього.