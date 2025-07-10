Охолодити кімнату у спеку влетить у копієчку? Скільки споживає кондиціонер

Але ж в таку пекельну спеку не кожен може обійтися без нього

Україна переживає чергову хвилю надзвичайної спеки, яка охопила частину регіонів. В окремих містах температура повітря, ґрунту й асфальту досягає критичних значень, а синоптики прогнозують подальше загострення ситуації. Через сильну спеку споживання електроенергії в Україні виросло, а за появи дефіциту, що спостерігається зараз, "Укренерго" може ввести графіки відключень світла.

Точну кількість електроенергії, яку споживає кондиціонер за день чи місяць, визначити складно — на це впливають численні чинники, зазначають у торгівельній мережі Moyo, втім, орієнтовні цифри все ж доступні.

Спеціалісти стверджують, що витрати електроенергії кондиціонером зазвичай не надто високі, особливо якщо порівнювати їх з постійно працюючими приладами на кшталт холодильника. А за умови вибору енергоефективної моделі вони можуть бути ще нижчими.

Що таке споживана потужність

Окрім потужності охолодження чи обігріву, кондиціонер має ще один важливий параметр — споживану потужність, тобто кількість електроенергії, яку пристрій використовує в роботі. Обидва ці показники вказані в технічній документації.

Однак потрібно враховувати, що фактичне енергоспоживання часто відрізняється від того, що заявив виробник. Це не свідчить про недобросовісність компанії. Річ у тім, що тестування проводиться за стандартом ISO 5151, який передбачає певні ідеальні умови:

температура зовнішнього повітря — 35°C, а в приміщенні — 27°C;

тривалість роботи — максимум 2 години на добу;

вікна та двері зачинені.

У реальних умовах експлуатації ці параметри, звісно, інші, тому й фактичне споживання електроенергії може суттєво відрізнятися.

Що впливає на споживання енергії

Існує три основні фактори, що визначають рівень енергоспоживання. Важливо зауважити: ці чинники мають значення передусім для інверторних кондиціонерів. Пристрої з традиційним двигуном (типу "старт-стоп") споживають енергію рівномірно, оскільки їхній компресор вмикається та вимикається залежно від температури. Втім, щоб підтримувати комфортний мікроклімат, таким пристроям зазвичай потрібно більше часу.

Режими роботи

На споживання енергії впливають:

задана температура;

активовані функції (наприклад, осушення або іонізація);

загальна тривалість роботи.

Хоча різниця в споживанні за одну годину незначна, за тривалий період — тиждень або місяць — вона може стати відчутною.

Робота компресора

Чим повільніше обертається двигун компресора, тим менше електроенергії витрачає пристрій. Найекономічнішими вважаються інверторні моделі. Вони не вимикаються повністю після досягнення заданої температури, а просто знижують оберти до мінімального рівня, зберігаючи стабільний режим роботи. У той час як класичні кондиціонери постійно працюють на повну потужність.

Температурна різниця

Що більшою є різниця між температурою в приміщенні та на вулиці, то більше енергії потрібно кондиціонеру, щоб досягти бажаного результату. Саме тому в спекотні дні витрати зростають.

Скільки енергії кондиціонер споживає за годину

Абсолютно точно передбачити споживання неможливо. Змінюється погода, змінюються налаштування кондиціонера, інтенсивність використання — все це впливає на результат. Проте орієнтовні показники розрахувати можна.

У середньому, побутовий кондиціонер, розрахований на приміщення площею 15–20 м², споживає близько 1 кВт електроенергії на годину.

Пристрої з традиційною системою роботи (старт-стоп) працюють з перервами, вмикаючись і вимикаючись, тоді як інверторні моделі постійно залишаються увімкненими, але функціонують на мінімальній потужності більшу частину часу. Завдяки цьому загальне споживання за місяць у них зазвичай менше.

Остаточні витрати можуть змінюватися залежно від тривалості роботи, температурних умов і функціональних налаштувань.

Нагадаємо, багато вагонів "Укрзалізниці" мають кондиціонери, але їхня ефективність може залежати від моделі та швидкості руху потяга. Тож ще на стадії купівлі квитка слід звертати увагу на те, чи є у вагона позначка про кондиціонер, оскільки це сигнал про стабільну роботу системи.