Банк Волинця та Маркарової засвітився у справі з вивезенням ухилянтів: що відомо про затримання співробітників "Акордбанку"

Послуга з перевезення коштувала 1500 доларів США, тобто трохи більше 63 тисяч гривень

На Закарпатті правоохоронці затримали співробітників банку. Чоловіки перевозили військовозобов’язаних громадян до кордону в інкасаторському автомобілі.

Назва фінансової установи на службовій машині "заблюрена". Про це пише "Телеграф".

Що треба знати:

Інкасаторське авто було обладнане для перевезення ухилянтів

Ймовірно, у схемі замішані співробітники "Акордбанку"

Фінустанова належить Данилу Волинцю та опосередковано його дружині Оксані Маркаровій, відповідно до норм спільної сумісної власності подружжя

Операція правоохоронців на Закарпатті

Про затримання у селі Яноші Берегівського району Закарпатської області 42-річного та 58-річного мешканців Львівщини, які використовували для протиправної діяльності інкасаторський автомобіль, повідомляли поліція Закарпатської області, обласне управління СБУ, регіональна прокуратура та прикордонники.

Повідомлялося, що усередині авто була обладнана спеціальна капсула, у якій приховували та перевозили "клієнтів" з Львівщини до міста Берегове, після чого "ухилянтів" через ліс переправляли до Угорщини.

Транспортування на службовому авто з увімкненими проблисковими маячками до місця перетину коштувало 1 500 доларів США, а ще за 15 тисяч порушників мали доставити з Берегова до лінії державного кордону.

Дії затриманих кваліфіковані за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон, за що їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

На відео та фото операції, які оприлюднені правоохоронцями, логотип та назва банку на автівці нечіткі, але з колірної гами та абрисів можна припустити, що машина належить ПуАТ "КБ "Акордбанк".

Затримання інкасаторів. Фото прокуратури

Затримання інкасаторів. Фото СБУ

Затримання інкасаторів. Фото Нацполіція

Так виглядає логотип "Акордбанку"

Правоохоронці стверджують, що правопорушників перевозили у спеціально обладнаній "капсулі" всередині авто, утім, як виглядає цей сховок, наразі невідомо, адже в оприлюднених матеріалах його не показують. Також поки що невідомо, скільки часу тривав "бізнес" інкасаторів у службовому авто.

"Корочки" співробітників банку

Посвідчення працівників банку

"Акордбанк": що відомо про власників

Фінустанова належить Данилу Волинцю та опосередковано його дружині Оксані Маркаровій. Відповідно до даних Нацбанку, Волинцю належить 74,8% акцій банку. З урахуванням норм Сімейного кодексу України, які передбачають спільну власність подружжя, його дружина Оксана Макарова може розглядатися як опосередкована співвласниця банку.

Данило Волинець народився 1 січня 1958 року. Працював у Будбанку СРСР, був головним бухгалтером у Київміськбуді, працював у приватних інвестиційних структурах. У 2007—2010 роках був головою правління "Ощадбанку". у 2008 році став одним із співзасновників "Акордбанку" та в подальшому його кінцевим бенефіціарним власником. Голова Наглядової ради "Акордбанку" з березня 2019 року.

Данило Волинець

Оксана Маркарова народилася 28 жовтня 1976 року. Здобула диплом магістра з екології у Києво-Могилянській Академії, проходила практику в Світовому банку у Вашингтоні, у групі банків та фінансових ринків регіону Європи та Центральної Азії. З 2003 по 2014 рік очолювала інвестиційну групу "ITT", де працювала разом із своїм чоловіком.

Оксана Маркарова

З 2015 року до 2020 року працювала у міністерстві фінансів на різних посадах. У 2021 році була призначена Надзвичайним і Повноважним Послом України у США та звільнена у 2025 році. Повний кавалер ордену Княгині Ольги.

Наразі ані "Акордбанк", ані "Нацбанк" інформацію правоохоронних органів щодо можливої причетності працівників фінансової установи до протиправної схеми переправлення громадян через держкордон не коментували.

