Сын диссидента и бывший глава "Ощадбанка": как выглядит муж новой советницы Зеленского Маркаровой

Новый советник президента Владимира Зеленского по вопросам восстановления Украины и инвестиций Оксана Маркарова находится в браке и имеет детей.

Что нужно знать:

Даниил Волынец — украинский бизнесмен и банкир

Он развивает бизнес не только в Украине, но и в США

Всего в семье Маркаровой и Волынца четверо детей

Мужем бывшего министра финансов Украины является украинский бизнесмен и банкир Даниил Волынец. Он родился в 1958 году (сейчас ему 67 лет) в семье писателя, диссидента и правозащитника Методия Волынца (умер в июне 2023 года).

Оксана Маркарова с (покойным) свекром Методием. Фото: istpravda.com.ua

Даниил Волынец. Фото: wikipedia.org

Супруг Маркаровой окончил Киевский институт народного хозяйства по специальности "Планирование народного хозяйства". Имеет почти пятилетний опыт работы в системе Стройбанка СССР (позднее — "Проминвестбанк"). В 2007-2018 годах входил в состав Наблюдательного совета "Ощадбанка", а некоторое время также возглавлял его.

В 1986-1989 годах Волынец занимал должность главного бухгалтера Строительного управления Киевгорстроя, после чего продолжил карьеру в частных инвестиционных компаниях. В 2008 году стал одним из соучредителей "Акордбанка" и впоследствии — его конечным бенефициарным владельцем. По данным Нацбанка, Волынцу принадлежит 74,8% акций этого финучреждения.

Фото: Getty Images

По одной из версий, знакомство будущих супругов могло начаться еще со времен работы Маркаровой в инвестиционном фонде Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) — то есть тогда, когда она работала в финансовом секторе до перехода в государственную службу.

Волынец имеет бизнес как в Украине, так и за рубежом. В июле 2018 года банкир приобрел в США квартиру площадью 278 кв. м. В 2022 году он открыл там компанию RUTA LLC — ресторан, расположенный в престижном районе Вашингтона и специализирующийся на традиционной украинской кухне. Из данных декларации Маркаровой за 2024 год стало известно, что у ее мужа появилась компания с названием ВРЗ2036, стоимостью 38 млн грн. При этом в декларации политика отсутствовали данные о доходах мужа от его бизнеса в Америке.

У супругов есть четверо детей: у мужа от предыдущих отношений — две дочери Анна и Мария, и двое общих: сын Даниил и дочь Лидия.

Супруги в Вашингтоне в компании голливудского актера Лева Шрайбера. Фото: Getty Images

