Чому Мендель обливає Україну брудом? Журналіст із США розповів про скандальний випадок

Вона виступила з новою порцією критичних заяв про Україну

Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель може робити свої критичні заяви про Україну та свого колишнього шефа за вказівкою Кремля, бо Росія може мати на неї компромат. Таке припущення, підкріпивши його історією зі свого досвіду, висловив американський журналіст Джей Пі Ліндслі.

Росія може шантажувати Мендель через компромат

Про це журналіст з Чикаго, який щодня розповідає про Україну, написав у соцмережі Х. За його словами, одного разу він був на вечірці, де була й Мендель. Джей Пі Ліндслі стверджує, що тоді вона була настільки п'яна, що забула свій урядовий (робочий) мобільний телефон.

"Я тримав його, поки її охорона не повернулася, щоб його забрати. Це говорить про те, що Росія цілком ймовірно могла мати на неї компромат, що пояснює, чому вона останнім часом абсолютно і фальшиво критикує Україну", — пише журналіст.

Мендель вилила на Україну чергову порцію бруду

Він зробив цю публікацію, коментуючи заяви Мендель, які вона зробила 8 червня. У своїх соцмережах колишня прессекретарка Зеленського опублікувала відео з критикою української влади. Вона заявила, в Україні є "два табори. Один — за мир, інший — за війну". Саме другий, каже Мендель, нібито має "величезні гроші на пропаганду і дозвіл на безкарність".

Мендель виступила з черговою критикою України та Зеленського. Фото: скріншот її відео

"Вони готові залякувати, цькувати, насилати ботів, перетворювати половину нації на ворогів народу, повчати, моралізувати, навчати вас, що ваші сини мають загинути за державу, і переконувати, що якщо ви хочете завершення війни — то ви якісь не такі, дурненькі, якщо не божевільні … Що ж, цього літа буде здійснено останню в цьому році спробу завершення війни. Це буде представлено як тиск США, образа українського народу, особливо Зеленського, співпраця з Росією тощо", — заявила вона.

Суть заяв Мендель (що збігається з російською пропагандою) зводиться до того, що війна Росії проти України нібито не закінчується через те, що цього не хоче українська влада. Також вона знову накинулася з критикою на свого колишнього шефа — президента Зеленського.

Як змінилися заяви Мендель

Юлія Мендель була прессекретаркою Зеленського з червня 2019 року по липень 2021 року. У 2021 році вона написала книжку "Кожен з нас президент" у ній вона порівнювала Зеленського із "молодим послушником", що стояв перед "грубим і самовпевненим олігархом Порошенком", описуючи виборчі дебати. Вона підкреслювала демократичність Зеленського, писала що він не зважає ані на статки, ані на гендер, ані на близькість до себе.

Юлія Мендель та її книга/ Фото: Юлія Мендель на Facebook

Проте вона різко змінила свою риторику — у резонансному інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону у травні Мендель зробила низку критичних заяв про Зеленського, які контрастують із її ж оцінками у книзі 2021 року.

З "демократа" та "молодого послушника" він в її вустах раптово перетворився на "неймовірного актора", який відірваний від реальності, він нібито "змінює маски", "вважає, що кожна людина — одноразова", "перетворюється на гризлі, щоб нищити людей". Також колишня прессекретарка президента просувала наративи російської пропаганди про те, що Зеленський нібито вживає кокаїн, причетний до незаконних дій тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відомі українці відреагували на травневі "одкровення" Мендель щодо Зеленського. Дехто також висловлював припущення, що її могла завербувати Росія.