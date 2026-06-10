До одеського військкома Борисова прийшло ДБР з обшуками: у яких справах фігурує

Євген Борисов фігурує у 4 кримінальних провадженнях

Працівники Державного бюро розслідувань 10 червня проводять слідчі дії стосовно колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова. Його звинувачують у кількох корупційних правопорушеннях.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власне джерело в правоохоронних органах.

Зазначається, що підписники видання у середу, 10 червня, зафіксували, як на виїзді з Києва на блокпосту на Одеській трасі правоохоронці зупинили позашляховик BMW. За розпізнавальними знаками на одязі правоохоронців можна сказати, що це працівники Державного бюро розслідувань. Одним із пасажирів, із яким спілкуються правоохоронці, є екскерівник Одеського ТЦК та СП Євген Борисов.

Обшук ДБР в автомобілі. Фото Скріншот

Своєю чергою, як повідомило джерело видання в правоохоронних органах, ДБР проводить обшуки в межах розслідування кримінального провадження щодо легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом.

В чому обвинувачують Борисова?

Як повідомляв "Телеграф", обвинувачення проти ексвійськкома можна умовно розділити на два блоки.

Перший — військовий — охоплює самовільне залишення військової частини або місця служби (ст. 407 ч. 5 Кримінального кодексу України) та ухилення від виконання обов’язків військової служби шляхом обману (ст. 409 ч. 4 КК України). В цій же групі – епізод з привласненням бойових виплат на підставі підроблених документів та перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 та ст. 114-1 КК України).

А другий — майновий — щодо незаконного збагачення Борисова на 188 млн грн та подальшу легалізацію цих коштів (ст. 368-5 та 209 Кримінального кодексу України). Фундаментом цих справ стали іспанські статки родини колишнього керівника ТЦК та СП:

вілла площею 857 кв. метрів в Марбельї вартістю 3,7 млн євро (154 млн грн за курсом НБУ на час придбання),

офіс площею 223,9 кв. метри за 510 тис. євро (21 млн грн),

автопарк із преміальних Mercedes-Benz та Toyota загальною вартістю понад 15 млн грн.

Євген Борисов

У січні 2026 року Борисов вийшов під заставу у 44 мільйони гривень, яку сплатили частинами група компаній та осіб, серед яких зокрема захисники президента-втікача Віктора Януковича – Віталій Сердюк та Олександр Бабіков). Крім фінансового запобіжника у вигляді застави, згідно з останнім рішенням суду, Борисов має носити електронний браслет. Також йому заборонено залишати межі Одеси та області. Виняток – поїздки на суд до Києва.

Раніше "Телеграф" розповідав, як сімейство судді з Києва нажило собі ціле маленьке королівство.