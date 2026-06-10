К одесскому военкому Борисову пришло ГБР с обысками: в каких делах фигурирует

Евгений Борисов фигурирует в 4 криминальных производствах

Сотрудники Государственного бюро расследований 10 июня проводят следственные действия в отношении бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова. Он обвиняется в нескольких коррупционных правонарушениях.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Подписчики издания в среду, 10 июня, зафиксировали, как на выезде из Киева на блокпосту на Одесской трассе правоохранители остановили внедорожник BMW. По опознавательным знакам на одежде правоохранителей можно сказать, что это работники Государственного бюро расследований. Одним из пассажиров, с которым общаются правоохранители, является экс-руководитель Одесского ТЦК и СП Евгений Борисов.

Обыск ГБР в автомобиле. Фото Скриншот

В свою очередь, как сообщил источник издания в правоохранительных органах, ГБР проводит обыски в рамках расследования уголовного производства по легализации средств, полученных незаконным путем.

В чем обвиняют Борисова?

Как сообщал "Телеграф", обвинения против экс-военкома можно условно разделить на два блока.

Первый – военный – охватывает самовольное оставление воинской части или места службы (ст. 407 ч. 5 Уголовного кодекса Украины) и уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем обмана (ст. 409 ч. 4 УК Украины). В этой же группе – эпизод с присвоением боевых выплат на основании поддельных документов и препятствования законной деятельности ВСУ в особый период (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 и ст. 114-1 УК Украины).

А второй – имущественный – по незаконному обогащению Борисова на 188 млн грн и последующую легализацию этих средств (ст. 368-5 и 209 Уголовного кодекса Украины). Фундаментом этих дел стало испанское состояние семьи бывшего руководителя ТЦК и СП:

вилла площадью 857 кв. метров в Марбелье стоимостью 3,7 млн ​​евро (154 млн грн по курсу НБУ на время приобретения),

офис площадью 223,9 кв. метры за 510 тыс. евро (21 млн грн),

автопарк из премиальных Mercedes-Benz и Toyota общей стоимостью более 15 млн. грн.

Евгений Борисов

В январе 2026 года Борисов вышел под залог в 44 миллиона гривен, который заплатила частями группа компаний и лиц, среди которых, в частности, защитники президента-беглеца Виктора Януковича — Виталий Сердюк и Александр Бабиков. Помимо финансового предохранителя в виде залога, согласно последнему решению суда, Борисов должен продолжать использовать средство электронного контроля. Также ему запрещено покидать пределы Одессы и области. Исключение – поездки на суд в Киев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как семейство судьи из Киева нажило себе целое маленькое королевство.