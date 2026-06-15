Самый современный терминал "Новой почты" в Киеве разрушен. Как он выглядел до атаки (видео)

Эта линия делала по 3 отправки ежесекундно

Во время атаки на Киев в ночь на 15 июня одно из попаданий произошло в самый современный терминал "Новой почты". Он разрушен полностью.

Как сообщил СЕО компании Евгений Тафийчук, этот терминал являлся символом развития "Новой почты". Компания уже запустила резервные схемы работы.

"Это особый сортировочный центр. Первый в Украине терминал, оснащенный самым современным в мире оборудованием для сортировки посылок от компании Vanderlande. Символ нашего развития, смелых инвестиций в будущее, инновационности, Lean-культуры и ежедневного стремления становиться лучше", — говорится в сообщении.

Последствия удара по терминалу Новой почты в Киеве

Последствия удара по терминалу Новой почты в Киеве

Тафийчук подчеркнул, что России удалось разрушить терминал, но самое главное – люди не пострадали. Все работники находятся в безопасности.

"Резервные схемы работы запущены. Следите за трекингом в мобильном приложении", — добавил руководитель.

Заметим, что речь идет о терминале "Новой почты" на Жулянах. Он был открыт в 2018 году. Тогда это была первая и самая инновационная сортировочная линия в Украине. Аналогов ей нет. Этот терминал совершал по 3 отправления в секунду и имел 89 портов.

Добавим, что в связи с разрушением терминала возможны задержки посылок, ведь теперь "Новая почта" вынуждена использовать альтернативные сортировочные отделения.

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