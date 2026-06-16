Україна може пройти спеку без відключень світла: названо 3 причини

Ситуація в енергосистемі залежатиме не лише від погоди

Україна має високі шанси пройти літо без графіків відключень електроенергії, якщо Росія не відновить масштабні удари по енергетичній інфраструктурі. Експерт назвав одразу кілька факторів, які підтримають стабільність системи. Також, на користь зіграє прохолодне літо.

Як розповів у бліцінтерв’ю "Телеграфу" голова Ліги енергетичного розвитку України Олександр Голіздра, стрибок температури вгору наприкінці тижня не буде ані стійким, ані тривалим. "Спека вище 27-28 градусів прогнозується тільки в західних та південних областях, решта території України за прогнозом – до 28 градусів", — зауважив він.

Як пояснив експерт, якщо Росія не битиме по енергетичних об'єктах, то поновлення відключень світла можна уникнути і на те є три причини.

За умови відсутності обстрілів і суттєвих пошкоджень об’єктів генерації, передачі та розподілу електроенергії, ймовірність обмежень споживання електроенергії (графіків відключень) мінімальна Олександр Голіздра, голова Ліги енергетичного розвитку України

Голіздра назвав три фактори, які дозволять Україні найближчим часом мати стабільнішу енергосистему:

Енергопрофіцит західних областей. Пік сезонної потужності сонячних електростанцій (СЕС). Зростання споживання в межах 1-,15 ГВт в період, коли СЕС не видають енергію (вечірні піки) можна ефективно і швидко компенсувати імпортом.

"Потужність перетину дозволяє імпортувати до 2,4 ГВт, а останніми тижнями ми майже не імпортували електрику", — резюмував експерт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що через погодні умови в березні, літо в Україні триватиме менше. Осінь очікується рання та холодна, з аномальною погодою.