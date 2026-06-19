Несподіваний гість зайняв лежак на одеському пляжі: чи небезпечний для відпочиваючих (відео)

У соцмережах з’явилися цікаві кадри

В Одесі водяний вуж засмагав на пляжі. Він улаштувався на дерев’яному лежаку, накритому рушником.

Відповідне відео оприлюднюють місцеві Telegram-канали.

На ролику видно змію приблизно 90-120 см у довжину, що з комфортом розташувалася на рушнику відпочивальників.

За кадром жінка обговорює з дітьми, як її звідти забрати. Тварина, ніби зрозумівши про що йдеться, самостійно уповзла через щілину у лежаку.

Висновок про безпечність плазуна, крім зовнішніх ознак, можна зробити за спокійною поведінкою оточуючих людей. Зазначимо, що для Одещини це дуже типова ситуація.

Водяні вужі чудово плавають у морі та лиманах, полюють на рибу та нерідко виповзають на пляжі, щоб погрітися. Через відсутність жовтих плям на голові, як у звичайних вужів, їх часто приймають за гадюк і навіть називають "шаховими гадюками", хоча такого виду не існує.

Як відрізнити водяного вужа від гадюки:

У водяного вужа:

тіло довге та порівняно тонке;

голова неширока, плавно переходить у шию, без характерної для гадюк трикутної форми;

на спині помітний шаховий або плямистий малюнок.

Водяний вуж не отруйний і небезпечний для людей. Максимум може вкусити при спробі зловити його, але його укус можна порівняти з подряпиною.

У гадюк зазвичай:

коротше та товстіше тіло;

виразно трикутна голова;

різке звуження шиї;

часто помітна темна зигзагоподібна смуга вздовж спини.

На ролику видно, як вуж швидко і плавно уповзає. Гадюка на його місці продемонструвала б типову оборонну поведінку, наприклад, згортання щільною спіраллю, шипіння та різкі кидки.

Нагадаємо, якщо ви зустріли білу змію, лякатися не варто. Це може бути дуже рідкісна змія з генетичною мутацією. Українські вчені вперше задокументували подібних змій в Україні.