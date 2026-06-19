Неожиданный гость занял лежак на одесском пляже: опасен ли для отдыхающих (видео)
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В соцсетях появились любопытные кадры
В Одессе водяной уж загорал на пляже. Он устроился на деревянном лежаке, накрытом полотенцем.
Соответствующее видео публикуют местные Telegram-каналы.
На ролике видна змея примерно 90-120 см в длину, с комфортом расположившаяся на полотенце отдыхающих.
За кадром женщина обсуждает с детьми, как его оттуда убрать. Животное, будто сообразив о чем речь, самостоятельно уползло через щель в лежаке.
Вывод о безопасности пресмыкающегося, кроме внешних признаков, можно сделать по спокойному поведению окружающих. Отметим, что для Одесчины это очень типичная ситуация.
Водяные ужи прекрасно плавают в море и лиманах, охотятся на рыбу и нередко выползают на пляжи, чтобы погреться. Из-за отсутствия жёлтых пятен на голове, как у обычных ужей, их часто принимают за гадюк и даже называют "шахматными гадюками", хотя такого вида не существует.
Как отличить водяного ужа от гадюки:
У водяного ужа:
- тело длинное и сравнительно тонкое;
- голова неширокая, плавно переходит в шею, без характерной для гадюк треугольной формы;
- на спине заметен шахматный или пятнистый рисунок.
Водяной уж не ядовит и не опасен для человек. Максимум может укусить при попытке поймать его, но его укус сравним с царапиной.
У гадюк обычно:
- более короткое и толстое тело;
- отчётливо треугольная голова;
- резкое сужение шеи;
- часто заметна тёмная зигзагообразная полоса вдоль спины.
На ролике видно, как уж быстро и плавно уползает. Гадюка на его месте продемонстрировала бы типичное оборонительное поведение, например, сворачивание плотной спиралью, шипение и резкие броски.
Напомним, если вы встретили белую змею, пугаться не стоит. Это может быть очень редкая змея с генетической мутацией. Украинские ученые впервые задокументировали подобных змей в Украине.