Неожиданный гость занял лежак на одесском пляже: опасен ли для отдыхающих (видео)

В соцсетях появились любопытные кадры

В Одессе водяной уж загорал на пляже. Он устроился на деревянном лежаке, накрытом полотенцем.

Соответствующее видео публикуют местные Telegram-каналы.

На ролике видна змея примерно 90-120 см в длину, с комфортом расположившаяся на полотенце отдыхающих.

За кадром женщина обсуждает с детьми, как его оттуда убрать. Животное, будто сообразив о чем речь, самостоятельно уползло через щель в лежаке.

Вывод о безопасности пресмыкающегося, кроме внешних признаков, можно сделать по спокойному поведению окружающих. Отметим, что для Одесчины это очень типичная ситуация.

Водяные ужи прекрасно плавают в море и лиманах, охотятся на рыбу и нередко выползают на пляжи, чтобы погреться. Из-за отсутствия жёлтых пятен на голове, как у обычных ужей, их часто принимают за гадюк и даже называют "шахматными гадюками", хотя такого вида не существует.

Как отличить водяного ужа от гадюки:

У водяного ужа:

тело длинное и сравнительно тонкое;

голова неширокая, плавно переходит в шею, без характерной для гадюк треугольной формы;

на спине заметен шахматный или пятнистый рисунок.

Водяной уж не ядовит и не опасен для человек. Максимум может укусить при попытке поймать его, но его укус сравним с царапиной.

У гадюк обычно:

более короткое и толстое тело;

отчётливо треугольная голова;

резкое сужение шеи;

часто заметна тёмная зигзагообразная полоса вдоль спины.

На ролике видно, как уж быстро и плавно уползает. Гадюка на его месте продемонстрировала бы типичное оборонительное поведение, например, сворачивание плотной спиралью, шипение и резкие броски.

Напомним, если вы встретили белую змею, пугаться не стоит. Это может быть очень редкая змея с генетической мутацией. Украинские ученые впервые задокументировали подобных змей в Украине.