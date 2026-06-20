Окупований Крим всю ніч здригався від вибухів. Палає важлива ТЕС та не лише (відео)
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Осередки займання фіксуються з супутників
В ніч на суботу, 20 червня, окупований Крим зазнав масованої атаки. За попередніми даними, під ударом опинилися Таврійська ТЕС (Сімферопольська ПГУ-ТЕС), газорозподільна станція та інші важливі об'єкти окупантів.
Як повідомляє Telegram-канал Supernova+, також зранку було завдано удару по мосту через Генічеську протоку, зафіксовано пожежу.
NASA FIRMS зафіксував кілька осередків загоряння у Криму після атак:
- Пожежу відмічено на території Таврійської ТЕС (Сімферопольська ПГУ-ТЕС) – парогазової електростанції потужністю 470 МВт.
- Зафіксовано займання у районі газорозподільної станції біля села Журавлівка Сімферопольського району.
- Осередок пожежі фіксується у районі нафтогазового сховища компанії "ТЕС".
Зазначимо, Таврійська ТЕС є однією з ключових електростанцій окупованого Криму. Вона забезпечує значну частину енергопостачання півострова та працює на природному газі. Станцію побудувала окупаційна влада поблизу селища Гвардійське Сімферопольського району.
За даними Telegram-каналу "Кримський вітер" масована атака дронами почалася близько опівночі. Безпілотники намагалися збивати, лунала стрілянина. Вибухи лунали у Сімферополі, Бахчисараї, у районі Перевального. Атаки на Таврійську ТЕС відбувалися з періодичністю 10-15 хвилин.
Пожежа там почалася майже одразу. Близько першої години ночі зникло світло по всій Добровській долині. Також світло виключили в Алушті та в Перевальному. У Бахчисараї протягом години було 13 вибухів із загравою.
"У районі Таврійської ТЕС влучання, ймовірно, по мобільній вогневій групі. Заграва у посадці та нетривала детонація у місці, звідки велася стрілянина, повідомляють підписники", — йдеться у повідомленні.
Горить нафтогазове сховище компанії "ТЕС" на північний захід від Бахчисараю. Цей об'єкт вже був атакований 16 квітня.
У селі Лохівка Радянського району п'ять дронів вдарили у газопровід. З третього влучання розірвало трубу. Виникла пожежа, зайнялося поле поряд.
Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 18 в окупованому Криму пролунали вибухи. Дрони атакували низку важливих мостів.