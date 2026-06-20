Укр

Оккупированный Крым всю ночь содрогался от взрывов. Пылает важная ТЭС и не только (видео)

Автор
Елена Руденко
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Автор
Полуостров посетили добрые дроны Новость обновлена 20 июня 2026, 07:39
Полуостров посетили добрые дроны. Фото Коллаж "Телеграф"

Очаги возгорания фиксируются со спутников

В ночь на субботу, 20 июня, оккупированный Крым подвергся массированной атаке. По предварительным данным, под ударом оказались Таврическая ТЭС (Симферопольская ПГУ-ТЭС), газораспределительная станция и другие важные объекты оккупантов.

Как сообщает Telegram-канал Supernova+, также утром был нанесен удар по мосту через Генический пролив, зафиксирован пожар.

NASA FIRMS зафиксировал несколько очагов возгорания в Крыму после атак:

  • Пожар отмечен на территории Таврической ТЭС (Симферопольская ПГУ-ТЭС) – парогазовой электростанции мощностью 470 МВт.
  • Зафиксировано возгорание в районе газораспределительной станции возле села Журавлевка Симферопольского района.
  • Очаг пожара фиксируется в районе нефтегазового хранилища компании "ТЭС".
Возгорание на территории Таврической ТЭС
Возгорание на территории Таврической ТЭС. Фото: Supernova+
Возгорание в районе газораспределительной станции
Возгорание в районе газораспределительной станции. Фото: Supernova+
Возгорание в районе нефтегазового хранилища
Возгорание в районе нефтегазового хранилища. Фото: Supernova+

Отметим, Таврическая ТЭС является одной из ключевых электростанций оккупированного Крыма. Она обеспечивает значительную часть энергоснабжения полуострова и работает на природном газе. Станцию построили оккупационные власти вблизи поселка Гвардейское Симферопольского района.

По данным Telegram-канала "Крымский ветер" массированная атака дронами началась около полуночи. Беспилотники пытались сбивать, раздавалась стрельба. Взрывы прогремели в Симферополе, Бахчисарае, в районе Перевального. Атаки на Таврическую ТЭС происходили с периодичностью 10-15 минут.

Пожар в районе Таврической ТЭС
Пожар в районе Таврической ТЭС. Фото: Крымский ветер
Пожар в районе Таврической ТЭС
Зарево видно издалека. Фото: Крымский ветер
Пожар в районе Таврической ТЭС
Возникло масштабное возгорание. Фото: Крымский ветер

Пожар там начался почти сразу. Около часа ночи исчез свет по всей Добровской долине. Также свет выключили в Алуште и Перевальном. В Бахчисарае за час было 13 взрывов с заревом.

"В районе Таврической ТЭС попадание, вероятно, по мобильной огневой группе. Зарево в посадке и непродолжительная детонация в месте, откуда велась стрельба, сообщают подписчики", — говорится в сообщении.

Горит нефтегазовое хранилище компании "ТЭС" к северо-западу от Бахчисарая. Этот объект уже был атакован 16 апреля.

Горит нефтегазовое хранилище компании ТЭС
Горит нефтегазовое хранилище компании "ТЭС"

В селе Лоховка Советского района пять дронов ударили в газопровод. С третьего попадания разорвало трубу. Возник пожар, загорелось поле рядом.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 18 в оккупированном Крыму раздались взрывы. Дроны атаковали ряд важных мостов.

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#Крым #ТЭС #Атака