Оккупированный Крым всю ночь содрогался от взрывов. Пылает важная ТЭС и не только (видео)
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Очаги возгорания фиксируются со спутников
В ночь на субботу, 20 июня, оккупированный Крым подвергся массированной атаке. По предварительным данным, под ударом оказались Таврическая ТЭС (Симферопольская ПГУ-ТЭС), газораспределительная станция и другие важные объекты оккупантов.
Как сообщает Telegram-канал Supernova+, также утром был нанесен удар по мосту через Генический пролив, зафиксирован пожар.
NASA FIRMS зафиксировал несколько очагов возгорания в Крыму после атак:
- Пожар отмечен на территории Таврической ТЭС (Симферопольская ПГУ-ТЭС) – парогазовой электростанции мощностью 470 МВт.
- Зафиксировано возгорание в районе газораспределительной станции возле села Журавлевка Симферопольского района.
- Очаг пожара фиксируется в районе нефтегазового хранилища компании "ТЭС".
Отметим, Таврическая ТЭС является одной из ключевых электростанций оккупированного Крыма. Она обеспечивает значительную часть энергоснабжения полуострова и работает на природном газе. Станцию построили оккупационные власти вблизи поселка Гвардейское Симферопольского района.
По данным Telegram-канала "Крымский ветер" массированная атака дронами началась около полуночи. Беспилотники пытались сбивать, раздавалась стрельба. Взрывы прогремели в Симферополе, Бахчисарае, в районе Перевального. Атаки на Таврическую ТЭС происходили с периодичностью 10-15 минут.
Пожар там начался почти сразу. Около часа ночи исчез свет по всей Добровской долине. Также свет выключили в Алуште и Перевальном. В Бахчисарае за час было 13 взрывов с заревом.
"В районе Таврической ТЭС попадание, вероятно, по мобильной огневой группе. Зарево в посадке и непродолжительная детонация в месте, откуда велась стрельба, сообщают подписчики", — говорится в сообщении.
Горит нефтегазовое хранилище компании "ТЭС" к северо-западу от Бахчисарая. Этот объект уже был атакован 16 апреля.
В селе Лоховка Советского района пять дронов ударили в газопровод. С третьего попадания разорвало трубу. Возник пожар, загорелось поле рядом.
Как сообщал "Телеграф", в ночь на 18 в оккупированном Крыму раздались взрывы. Дроны атаковали ряд важных мостов.