Оккупированный Крым всю ночь содрогался от взрывов. Пылает важная ТЭС и не только (видео)

Очаги возгорания фиксируются со спутников

В ночь на субботу, 20 июня, оккупированный Крым подвергся массированной атаке. По предварительным данным, под ударом оказались Таврическая ТЭС (Симферопольская ПГУ-ТЭС), газораспределительная станция и другие важные объекты оккупантов.

Как сообщает Telegram-канал Supernova+, также утром был нанесен удар по мосту через Генический пролив, зафиксирован пожар.

NASA FIRMS зафиксировал несколько очагов возгорания в Крыму после атак:

Пожар отмечен на территории Таврической ТЭС (Симферопольская ПГУ-ТЭС) – парогазовой электростанции мощностью 470 МВт.

(Симферопольская ПГУ-ТЭС) – парогазовой электростанции мощностью 470 МВт. Зафиксировано возгорание в районе газораспределительной станции возле села Журавлевка Симферопольского района.

Симферопольского района. Очаг пожара фиксируется в районе нефтегазового хранилища компании "ТЭС".

Возгорание на территории Таврической ТЭС. Фото: Supernova+

Возгорание в районе газораспределительной станции. Фото: Supernova+

Возгорание в районе нефтегазового хранилища. Фото: Supernova+

Отметим, Таврическая ТЭС является одной из ключевых электростанций оккупированного Крыма. Она обеспечивает значительную часть энергоснабжения полуострова и работает на природном газе. Станцию построили оккупационные власти вблизи поселка Гвардейское Симферопольского района.

По данным Telegram-канала "Крымский ветер" массированная атака дронами началась около полуночи. Беспилотники пытались сбивать, раздавалась стрельба. Взрывы прогремели в Симферополе, Бахчисарае, в районе Перевального. Атаки на Таврическую ТЭС происходили с периодичностью 10-15 минут.

Пожар в районе Таврической ТЭС. Фото: Крымский ветер

Зарево видно издалека. Фото: Крымский ветер

Возникло масштабное возгорание. Фото: Крымский ветер

Пожар там начался почти сразу. Около часа ночи исчез свет по всей Добровской долине. Также свет выключили в Алуште и Перевальном. В Бахчисарае за час было 13 взрывов с заревом.

"В районе Таврической ТЭС попадание, вероятно, по мобильной огневой группе. Зарево в посадке и непродолжительная детонация в месте, откуда велась стрельба, сообщают подписчики", — говорится в сообщении.

Горит нефтегазовое хранилище компании "ТЭС" к северо-западу от Бахчисарая. Этот объект уже был атакован 16 апреля.

Горит нефтегазовое хранилище компании "ТЭС"

В селе Лоховка Советского района пять дронов ударили в газопровод. С третьего попадания разорвало трубу. Возник пожар, загорелось поле рядом.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 18 в оккупированном Крыму раздались взрывы. Дроны атаковали ряд важных мостов.